Hendelser den siste uken har vært helt lammende for Bitcoin.

FTXs kollaps fremstår som den mest virkningsfulle insolvensen til et sentralisert selskap i kryptoområdet siden Mt Gox forsvant i 2014. For de som er uheldige nok til å ha pengene sine bundet i FTX, fremstår Mt Gox som en nøktern sammenligning – åtte år etter at børsen stengte dørene, har kundene ennå ikke sett en eneste cent.

Konkursbehandlingen er lang, lang og vil sannsynligvis bare ende med at kundene ender med smuler, uansett. Realiteten med et hull på 8 milliarder dollar i balansen hos FTX forsvinner ikke med det første.

Kjølelagring er den eneste sikre måten

Disse hendelsene kan ha ikke vært en bedre påminnelse om farene som ligger i kryptovaluta-området. Det finnes ingen redningspakker i kryptorommet. Dette er ikke banker som er dekket av forsikringer, reservekrav eller andre strenge regler.

Realiteten er at det er nesten umulig å vite hva børser gjør med kundenes innskudd. Inntil det blir for sent, det vil si – vil vi sannsynligvis snart vite hva som skjedde med alle midlene som er bundet opp i det sammenfiltrede nettet av Alameda og FTX.

Det er bare én måte noen kan oppbevare sine kryptoaktiva med 100% sikkerhet, og det er kjølelagring. Å trekke ut eiendeler offline betyr at det er null motpartsrisiko, slik at man slipper å stole på noen annen person, part eller mellommann. Det er på en måte som å stappe gullbarrer under madrassen din.

Midler som strømmer ut av børser og inn i kjølelager

Ser vi på data fra kjedeanalysefirmaet Glassnode, ser vi at strømmene av Bitcoin den siste uken viser hvor mye markedet har blitt skremt. Folk finner ut på den harde måten at kjølelager er den eneste måten å være sikker på.

Faktisk har børser nettopp opplevd et av de største ukentlige uttakene i Bitcoin-historien, med nesten 73 000 bitcoins asom er tatt ut av børsene.

Dette setter denne uken i samme kategori som panikken i mars 2020 da COVID-pandemien rammet, samt juni og juli i år, da markedet krasjet i kjølvannet av Terra-krisen.

Når vi ser på Ethereum , er mønsteret likt:

Hva med Theter?

En annen interessant faktor å spore i kjølvannet av disse (uheldig gjentatte) krisene er Tether. Den kontroversielle stablecoinen gikk ned så langt som til 95 cent i kjølvannet av Terra-krisen, da folk fryktet at den ikke hadde nok reserver til å håndtere det enorme salgspresset, som fikk markedet til å falle fra 83 milliarder dollar på tampen av nedsmeltingen til 63 milliarder dollar en måned senere.

Denne gangen har reaksjonen vært mer dempet – i hvert fall så langt. Tether har opplevd salg, bare ikke på samme nivå som mai, ettersom markedsverdien har falt fra 69,8 milliarder dollar til 66,3 milliarder dollar, en nedgang på 5 %.

Pinnen har ikke klart å holde $1, men har ikke kommet i nærheten av å falle så langt som til 95 cent slik som vi så i mai. Denne gangen nådde den en bunn på $0,986 – og kun for en kort periode sist torsdag. Selv om den ikke har gått tilbake til $1, er den veldig nær med bare brøkdeler av en krone i rabatt.

Avslutningsvis har denne krisen hatt en åpenbar effekt på markedets følelser. Det er bemerkelsesverdig at mens det gikk ned, twitret CZ, Binances administrerende direktør, at alle som er interessert i sikkerhet, rett og slett må vurdere kjølelager.

Det ser ut til at markedet lytter. Reaksjonene er forståelige, ettersom krypto prøver å hente seg inn igjen fra nok et ødeleggende slag som stammer fra en sentralisert aktør som har utøvd dårlig risikostyring, naivitet og hensynsløs innflytelse – mens kundene må ta slaget.