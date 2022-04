Kryptomarkedet er tregt i dag etter at sentralbankens styreleder Jerome Powell sa at rentene bør økes raskere for å motvirke inflasjon. Powel sa at de vurderer en renteøkning på 0,5 % for neste måned.

Utviklingen kommer etter at presidenten i St. Louis Federal Reserve Bank, James Bullard, sa at han forventer at renten vil gå til så høyt som til 3,5 % innen utgangen av året.

Etter utviklingen hadde Bitcoin (BTC) falt til $40 515,77 fra handel over $42 000 i skrivende stund da resten av det generelle kryptomarkedet handlet sidelengs etter å ha gått tilbake til en markedsverdi på rundt $1,88 billioner.

Et avgjørende nivå for Bitcoin

Markedsobservatører ser på $40 000-nivået som et make-or-break-nivå for Bitcoin og argumenterer for at hvordan den presterer derfra avgjør om det vil bli et nytt forsøk på en bullish trend eller om markedet vil bli bearish.

Flertallet av investorene ser imidlertid ut til å være enige om at nå er det optimale tidspunktet å investere i Bitcoin siden den nåværende økningen i inflasjonen har ført til at aksjer har kollapset og investorer er uvitende om hvor raskt sentralbanken har til hensikt å heve rentene.

Ikke desto mindre har Bitcoin også vært på mottakersiden siden den har tapt rundt 20% siden begynnelsen av året. Den stupte til så lavt som $33.000 mot slutten av januar, og registrerte et fall på mer enn $35.000 fra all-time high på $69.000 som det satte i november i fjor.

Inflasjonen skal stagges ved hjelp av renteøkninger

Inflasjonen nådde 8,5 % forrige måned og sentralbanken har til hensikt å heve rentene for å motvirke den økende inflasjonen. Det er også et diskontert kontantstrømkonsept som tar sikte på å vurdere høyvekstinvesteringer som teknologi.

Noen av faktorene som investorer har måttet slite med den siste tiden inkluderer økende inflasjon, geopolitiske spenninger samt sentralbankens strammere pengepolitikk.

Ifølge referatet fra marsmøtet holdt av Fed, er dens intensjon å redusere balansen med 95 milliarder dollar hver måned.