Jesse Powell sier at han kjøpte mer Bitcoin da den falt til 30 000 dollar for noen måneder siden.

Han sier at Bitcoin mer er en "kjøp og behold"-investering, mens prognosen hans for den amerikanske dollaren er markant bearish.

Kraken-sjef Jesse Powell har sagt at det nåværende nedadgående presset vil gi en ny kjøpsmulighet for investorer hvis prisen på Bitcoin skulle falle under $40 000-nivået.

I et intervju på Bloomberg TV snakket Kraken-sjefen om kryptorommet og tok til og med tilbake til sin tidligere spådom om et BTC-rally opp til $100 000 ved slutten av året.

Selv om han bemerker at dette er usannsynlig med de nåværende markedsutsiktene, tror han at utviklingen vi har sett de siste ukene vil by på en utmerket kjøpssjanse dersom valuten presses under under 40 dollar.

" Jeg kjøpte da vi falt nærmere 30 tusen dollar for noen måneder siden, og du vet at jeg tror mange mennesker på sidelinjen har mye kjøpekraft og at de bare venter på å komme inn til bunnpriser ," sa han til Bloombergs Emily Chang.

Bitcoin er en "fem-års pluss"-investering

Ved å erkjenne at hans tidligere spådommer for Bitcoin kan ha vært en glipp, bemerket Powell at det er vanskelig å si hva som skjer videre i markedet. Han føler imidlertid at det er bedre for alle som ønsker å investere i Bitcoin å se på det som en "fem års pluss investering."

Han snakket også om Bitcoins mer flyktige natur, og la merke til at slike utsikter er mer uttalt på kortere tidsrammer – prisen kan svinge massivt i løpet av en dag eller over en uke. Han mener strategien bør være å se på kryptoen som en "kjøp og hold-investering ."

Powell ser dollaren krasjer til "null"

Men mens han fortsatt er optimistisk på krypto, spesielt Bitcoin, tegner Powell et dystert bilde for den amerikanske dollaren. Han sier at med rentene som sannsynligvis vil bli negative og dollaren mot «null», ville det beste scenariet for investorer være å ikke ha midlene sine i dollar.

Powell nevnte også Krakens planer ettersom kryptomarkedet ser mer og mer aktivitet, og bemerket at børsen ønsker å bidra til å bekjempe feilinformasjonen som sannsynligvis vil påvirke nye investorer negativt. Kraken er også ute etter å avduke en ikke-fungibel token (NFT)-plattform for å gripe muligheten som den store interessen for rommet gir.

Kraken-sjefen kommenterte også behovet for riktig regulering i sektoren, og la merke til at børsen er pro-regulering, men disse bør være klare og utformet for å støtte industriens vekst.

Bitcoin handles for tiden rundt $48 300 mens valutaen kjemper for å gjenvinne støttenivået på $50 000. Kryptovalutaen har gått ned med omtrent 5 % den siste uken, selv om den er 160 % opp det siste året. I september spratt Bitcoin opp fra $40 000-nivået etter et brutalt salg, og til tross for en humpete oktober, nådde den et rekordhøyt nivå på over $69 000 den 10. november.

Denne gangen sier Galaxy Digital CEO Mike Novogratz at et nivå på $ 42000 kan være et viktig støttenivå for Bitcoin.