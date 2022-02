Bitfinex tapte 119 754 bitcoins i hacket i august 2016

Det amerikanske justisdepartementet kunngjorde tirsdag at deres rettshåndhevelsesagenter har beslaglagt Bitcoin verdt over 3,6 milliarder dollar, knyttet til 2016-hakket på Bitfinex.

Politiet har også arrestert to personer i forbindelse med angrepet, la DOJ til i en uttalelse.

Ilya Lichtenstein (34) og kona Heather Morgan (31) ble arrestert i New York tirsdag morgen og skulle etter planen møte i retten senere på ettermiddagen.

Paret skal ha stjålet 119 754 BTC under hacket og hvitvasket rundt 25 000 bitcoins fra byttet mellom 2016 og 2022.

Ifølge justisdepartementet, greide etterforskerne som har fulgt pengesporet å finne paret den 31.januar etter å ha grundig finkjemmet tusenvis av adresser som mistenkes å være knyttet til hacket.

Tidlig denne måneden beslagla agentene over 94 000 bitcoin til en verdi av rundt 3,6 milliarder dollar.

Lichtenstein og Morgan står tiltalt for å ha hvitvasket den beslaglagte BTC-en, som hadde en verdi for fem år siden på rundt 71 millioner dollar. Med den jevne økningen i Bitcoins pris har denne verdien skutt i været til milliarder.

Paret er også anklaget for forsøk på å svindle den amerikanske regjeringen.

Bitfinex har sagt at det samarbeidet med DOJ-agenter i jakten på den stjålne kryptovalutaen og håper at regjeringen vil returnere midlene.

I en uttalelse publisert tirsdag etter nyheten om arrestasjonen og beslaget, sa Bitfinex at det er dens "rett" å motta BTC. Den planlegger å gi ut en 18-måneders tidslinje hvis den mottar kryptoaktivaene, med et program for å gjenkjøpe og brenne UNUS SED LEO-tokens.

I følge børsen vil 80% av all returnert BTC bli brukt til å fullføre tilbakekjøpet.