Kryptomarkedsverdien kan overstige 9,6 billioner dollar hvis BTC når 200 000 dollar, heter det i rapporten.

I mellomtiden kan prisen på Ether (ETH) klatre så høyt som $12 000.

Cardano, Avalanche og Terra er også investeringer verdt å følge med på, bemerket FSInsights sjef for kryptostrategi.

Bitcoins siste prisuvikling har sett den stige kraftig over flere motstandsnivåer, med intradagsgevinster på mandag som presset kongekrypten over $44 000.

Analytikere er positive til kryptovalutaens sjanser for å gå enda høyere, og peker på potensiell fortsatt korrelasjon med aksjer.

Fundstrats FSInsight spår at prisen på Bitcoin kan stige til $200 000 i 2022, med henvisning til økt innstrømning fra de gamle markedene til krypto.

I en rapport med tittelen "Digital Assets in a Post-Cycle World", bemerket FINsights sjef for Digital Asset Strategy Sean Farrell at Bitcoin kan se mer hakking i de første seks månedene av 2022.

Imidlertid forutsetser leverandørene av forskning og finansielle investeringer at BTC stiger til $200 000.

Beregninger som sannsynligvis vil støtte utsiktene inkluderer økt kjøp forårsaket av Bitcoins siste fall. Negative realavkastninger og potensialet for at markedet går tilbake til risikoappetitt vil sannsynligvis også spille en rolle, la investeringsstrategen til.

Når det gjelder Ethereum sier FSInsight at dens 30%+ rally den siste uken har ført kryptovalutaen nær et viktig motstandsområde. Men plattformen mener ETH er undervurdert og overgangen til proof-of-stake kan være en av katalysatorene som utløser et stort hopp til $12 000 i år.

Bortsett fra de to øverste, vil tokens som er hjemmehørende i lag 1-nettverk som Avalanche (AVAX), Solana (SOL), Terra (LUNA) og Cardano (ADA) sannsynligvis se en ny oppside i andre halvdel av året.

Ikke-fungible tokens (NFT-er) og Web 3-applikasjoner er også på plattformens radar, med Livepeer, Filecoin og The Graph blant de investorene kanskje vil tiltrekkes.