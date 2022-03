Bitcoin har steget 6 % i løpet av de siste 24 timene og over 18 % den siste uken. BTC fortsetter å rally høyere midt i et salg-off i aksjemarkedet.

Marcus Sotiriou, en analytiker hos den britiske megleren GlobalBlock, sier at Bitcoins store trekk har ført til at referansekryptoen "frakobles" fra aksjemarkedet.

I et notat på tirsdag sa Sotiriou at BTCs " utrolige " gevinster denne uken er et signal om at markedet kan se på en potensiell frakobling fra aksjer. Dette, bemerker han, vil sannsynligvis være utsiktene på kort sikt.

Ser vi på aksjemarkedet ser vi at S&P 500 er på vei mot nok en negativ daglig lukking med tap over 1,5 % på tirsdag.

I en kommentar til den nylige korrelasjonen mellom Bitcoin og aksjer, sa GlobalBlock-strategen at dette hadde vært tilfelle i flere måneder. "Kryptovalutaen signaliserer imidlertid det som kan være et ukorrelert utbrudd, om enn muligens kortsiktig.

Og om hvorfor Bitcoin øker når S&P 500 faller, forklarte Sotiriou:

" Bitcoin blir kraftig bydd på, delvis på grunn av fortellingen om å være en tillatelsesfri og sensurbestandig måte å overføre verdier på, slik den har blitt brukt under krisen i Ukraina så vel som under politisk uro i Canada ."

Men det er ikke bare aksjer som BTC overstråler denne uken. Flaggskipskryptoen overgår gull, som forrige uke steg da Bitcoin falt sammen med aksjer. I dag, til tross for rally til topper på $1 945 med over 2 % i gevinst, følger gull BTCs 6 % oppside.

" Det er [også] fascinerende at etter en uke med geopolitisk usikkerhet, overgår Bitcoin gull, som er kjent som en trygg havn ," bemerket Sotiriou.

Real Vision-sjef Raoul Pal tror den kan, og peker på at de nåværende kryptomarkedsutsiktene "føles mye som mars 2020."

" Den gang kastet vi de verste mulige nyhetene på den (en pandemi og en global nedstenging), og den falt veldig kraftig, men klarte ikke å lage et nytt lavpunkt ," twitret han da Bitcoin brøt over $44 000.

Pal ser et lignende makrobilde i de nåværende omstendighetene med Ukraina-krigen, høyere priser og stigende olje som har nådd $105 per fat. Mens 2022-miljøet er en annen tid, tror han at Bitcoins manglende evne til å lage et nytt lavpunkt antyder at "makro kan forbli mer positiv til krypto."

Men han oppfordrer også til forsiktighet, og bemerker at slutten på teknologiutsalget kan antenne en ny kollaps i krypto.

Bonds are suggesting the same – growth is going to evaporate.

It's a bit early to tell but pay attention. It might also be the end of the tech sell off soon.

— Raoul Pal (@RaoulGMI) March 1, 2022