Rubel-denominerte Bitcoin-volumer nådde et 9-måneders høyt da investorer flyktet til trygge eiendeler.

Mesteparten av handelen foregår på kryptovalutabørsen Binance, ifølge detaljer sitert av CoinDesk.





Flere og flere mennesker har sett etter å kjøpe Bitcoin og andre kryptovalutaer over hele Russland og Ukraina midt i krigens innvirkning på lokale valutaer, viser data.

I følge data fra kryptosporingsnettstedet Kaiko, har rubler og ukrainske hryvnia-til-krypto-volumer økt den siste uken til flere måneders høyder.

I henhold til dataene økte handelsvolumene denominert i rubel-bitcoin-paret (BTC-RUB) kraftig til treffnivåer sist i april-mai 2021.

Rubel-denominert BTC-volum steg med 1,5 milliarder RUB den 24. februar, ifølge Kaiko, like før helgens strengere sanksjoner som førte til at russiske banker ble avskåret fra SWIFT-systemet.

Rubel-denominert BTC-volum. Kilde: Kaiko

Ukrainas hryvnia-BTC-volum stiger også

Mens rubelen hadde størst handelsvolum midt i hastverket for å sikre seg mot virkningen av sanksjoner, var investorer i Ukraina like nervøse. Kaikos Medalie sa at selv om det fortsatt var lavt, økte paret bitcoin-ukrainske hryvnia (BTC-UAH) i løpet av uken.

Tether-ruble (RUB-USDT) og tether-hryvnia (UAH-USDT) handelsvolumer har også økt i forhold til invasjonen, viste dataene.

De fleste av de økende volumene har vært på Binance- og LocalBitcoins- som muliggjør peer-to-peer Bitcoin-utveksling.

Fallende rubel

De økende volumene er hovedsakelig drevet av et hastverk til trygge eiendeler fra investorer som er skremt av sanksjonene og de potensielle konsekvensene for rubelen.

Gull, amerikanske statsobligasjoner, USD og sveitsiske franc er blant aktivaene som har sett en økning i kjøpspresset de siste dagene. Bitcoin steg også til høyder nær $40k i løpet av helgen, men fortsetter å møte press sammen med aksjer.

Sanksjoner har allerede ført til at Russlands rubel faller til nye laveste nivåer på 119 mot dollaren, og Russlands sentralbank har begynt å vedta tiltak for å forsvare fiat-valutaen mot ytterligere svekkelser og inflasjonstreff.

Blant disse tiltakene er mandagens trekk for å heve styringsrentene fra 9,5 % til 20 %, og en ordre til lokale meglere som forbyr dem å yte tjenester til utlendinger som ønsker å selge verdipapirer.