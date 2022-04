Bitcoin vs Ethereum: Hvilken krypto er det beste kjøpet?

Bitcoin og Ethereum er de to største kryptovalutaene i markedet med en samlet markedsverdi på over 1,2 billioner dollar. De to myntene har også generert betydelig avkastning til sine aksjonærer det siste tiåret. I denne Bitcoin vs Ethereum -sammenligningen vil vi identifisere den som er en bedre investering for langsiktige investorer.

Bitcoin vs Ethereum

Bitcoin og Ethereum er blokkjedeprosjekter med ulike mål. BTC ble designet som en alternativ valuta mens Ethereum ble bygget med smarte kontraktsmuligheter. Som et resultat har mange utviklere brukt Ethereums plattform til å bygge sine desentraliserte produkter som Aave og Uniswap.

Når det gjelder ytelse, har de to hatt en spektakulær avkastning det siste tiåret. Og en nærmere titt viser at det er en nær sammenheng mellom de to. Bitcoin har steget med rundt 18 700 % siden 2015 mens Ethereum har økt med over 22 000 % i samme periode. Dette betyr at Ethereum har vært en bedre investering enn Bitcoin.

Dette taler for Bitcoin

Det er flere grunner til at mange investorer mener at Bitcoin er en bedre investering enn Ethereum. For det første, som den første kryptovalutaen som er registrert, har Bitcoin et bedre merkenavn enn Ethereum. Dette forklarer hvorfor mange institusjonelle investorer foretrekker Bitcoin framfor Ethereum. For det andre har den et begrenset tilbud, noe som betyr at den vil bli sjelden over tid.

For det tredje blir BTC sett på som digitalt gull, noe som forklarer hvorfor mange investerer i det. Og til slutt, Bitcoin er en autonom organisasjon som administreres av fellesskapet. Ethereum er annerledes på grunn av rollen som Ethereum Foundation spiller.

Dette taler for Ethereum

I mellomtiden, når man sammenligner Bitcoin og Ethereum, tror mange oppfinnere sterkt på Ethereum av flere grunner. For det første tror de at Ethereum har flere bruksområder enn Bitcoin.

For eksempel har plattformen blitt mye brukt til å bygge desentraliserte applikasjoner i DeFi-, metaverse- og NFT-industrien. Eksempler på ledende apper i Ethereum er Uniswap, OpenSea og Aave. Derfor, ettersom disse næringene vokser, vil Ethereum-prisen fortsette å stige.

For det andre adresserer Ethereum problemet med karbonavtrykk ved å gå over fra et proof-of-work-nettverk til en proof-of-stake-plattform. Denne prosessen pågår og analytikere forventer at sammenslåingen vil skje i tredje kvartal 2022 . Derfor vil Ethereum være mer attraktiv for ESG-fokuserte investorer.

For det tredje har Ethereum tilleggsfunksjoner som Bitcoin mangler. Den viktigste er staking, som gjør det mulig å tjene penger ved å kjøpe og holde på mynten.

Derfor, på grunn av disse funksjonene, tror jeg etter min mening at Ethereum er en bedre investering enn Bitcoin.