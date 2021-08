Loven er unødvendig forhastet, og bidrar ikke til å hjelpe forsikringsselskaper med å tilpasse seg de nye kravene, sier Fitch

Fitch Ratings, en av de tre største kredittvurderingsbyråene i USA, har sluppet en rapport som kritiserer El Salvadors plan for godkjenning av Bitcoin som lovlig betalingsmiddel. Byrået sier at endringen kan ha negative konsekvenser for lokale forsikringsselskaper som blir eksponert for Bitcoin, og at det kan føre til uforutsette konsekvenser.

I en uttalelse som ble publisert i går forklarte Fitch at El Salvadors forsikringsindustri kommer til å være de som må ta konsekvensene av høyere valutarisiko og volatilitetsrisiko for å kunne imøtekomme Bitcoinadopsjonen. Byrået hinter også til ytterligere hensyn lokale forsikringsselskap er nødt til å ta for å kunne fasilitere regulatoriske og operasjonelle risikoer, i tillegg til utgifter for å tilpasse IT- og administrasjonsløsninger etter de nye kravene.

Videre klassifiserer Fitch Bitcoin som en ‘risikabel aktive’ etter Risky Asset Ratio-skalaen, noe som betyr at eksponering for Bitcoin i utgangspunktet er negativt for forsikringsselskapene, fordi all gevinst man får gjennom spekulative verdier kan gå i motsatt retning like raskt, noe som skaper en volatil inntektskilde.

El Salvador godkjente lovgivningen som gjør Bitcoin til et lovlig betalingsmiddel den 9. juni 2021. Loven trer i kraft om bare noen uker, den 7. september 2021. Landet har fortsatt ikke avslørt planene for hvordan loven skal innføres i praksis og det finnes ingen sammenlignbar adopsjon hos sentralbanker i andre globale markeder, dermed sitter de lokale forsikringsselskapene igjen med en utfordring de ikke er i stand til å løse, mener Fitch.

Det er viktig å merke seg at dersom loven innføres slik den er utformet i dag så vil forsikringsselskapet være pålagt å akseptere Bitcoin som betalingsmiddel, og er nødt til å bestemme seg for hvorvidt de skal holde eller selge kryptovalutaen når de mottar den.

Det å holde Bitcoin over en lengre periode eksponerer El Salvadors forsikringsindustri, som allerede sliter, for den volatiliteten og risikoen som er assosiert med kryptovaluta. På den andre siden kan det å umiddelbart selge Bitcoin i det de mottar de koste forsikringsselskapene dyrt, da de kunne brukt en potensiell fortjeneste for å utvikle virksomheten sin videre.

El Salvador har heller ikke offentliggjort det regulatoriske og operasjonelle rammeverket som avklarer hvorvidt Bitcoin kan bli vekslet til amerikanske dollar umiddelbart, eller om det nye lovverket krever at den holdes for en minimumsperiode, noe som fører til ytterligere usikkerhet for forsikringsindustrien.

«Endringen virker unødvendig forhastet og forsikringsselskapene blir sittende igjen med svært lite tid til å tilpasse seg de nye kravene, noe som skaper ytterligere risiko for industrien», konkluderte Fitch.