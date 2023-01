Viktige takeaways

Crypto har steget for å starte året på bakgrunn av forventninger om at rentene kan kuttes raskere enn forventet

Dette står i kontrast til synet om at krypto er ukorrelert, noe som beviser at det er usant

En vurdering av prishandlingen til krypto gjennom pandemien og påfølgende renteøkningssyklus viser en ekstremt risikabel aktivaklasse som beveger seg i tråd med andre spekulative aktivaklasser

I løpet av de siste par månedene har markedene blitt grønne etter at inflasjonsdataene har blitt bedre rundt om i verden. Crypto har ikke blitt utelatt fra invitasjonslisten, med digitale eiendeler som stiger til sitt sterkeste rally på 9 måneder .

Hvis det noen gang har vært noen tvil (og nå burde det egentlig ikke være det), beviser dette en gang for alle at enhver fortelling om at krypto er en ukorrelert eiendel er død.

Pandemisk okseløp

For raskt å oppsummere de siste årene i kryptoland, beveget aktivaklassen seg i utgangspunktet voldsomt oppover da sentralbanker over hele verden fulgte ultralavrentepolitikk.

Mens økonomier stoppet for den ultimate svarte svanen, COVID-19-pandemien, sto nasjoner overfor svært usikre utsikter i 1. kvartal 2020. Med nedstengninger over hele verden, ble sentralbanker tvunget til å gjøre det de kunne for å stimulere disse brått-stengte samfunn.

Det kom stimuleringspakker av enestående skala.

Med all denne stimulansen og generasjonsbillige penger gikk risikoaktiva bananas. Den største lederen av alle var kryptovaluta. Noen hevdet at eiendelene økte som et resultat av den uunngåelige inflasjonen som ville følge av all denne ekspansive pengepolitikken, ettersom krypto var en sikring mot fiat-systemet. Argumentasjonen ville ikke holde.

Overgangen til et nytt renteparadigme

Året 2022 brakte virkelig en økning i inflasjonen, og denne gangen ble sentralbankene tvunget til å gjøre det motsatte – aggressivt øke rentene ettersom levekostnadene økte nådeløst.

Dette har begrenset risikoaktiva, i henhold til håndboken. Likviditet suges ut av systemet, og undertrykker etterspørselen. Investorer har nå alternative kjøretøy for å parkere formuen sin og tjene en avkastning, med statsgaranterte statskasseveksler som nå tilbyr rimelige alternativer, i motsetning til nullrentene tidligere (eller negative i noen nasjoner).

Men kryptovaluta fulgte resten av verdens risikoaktiva ned. Ikke bare det, men omfanget av nedsmeltingen i sektoren var ulikt noe vi har sett i en større aktivaklasse på lenge. Bitcoin barberte over tre fjerdedeler av markedsverdien, og den kom gunstig ut sammenlignet med altcoins, hvorav mange ble desimert.

Og nå har de siste par månedene gitt mer optimistiske målinger angående inflasjon. Tallene er fortsatt skumle, men det har sneket seg inn litt positivitet om at det verste kan ha gått over. Selvfølgelig er det fortsatt en krig som pågår i Europa, og nå har frykten økt for at en resesjon kan være nært forestående (hvis den ikke er her allerede), men hei – la oss feire det vi kan.

Aksjemarkedet har krøpet forsiktig oppover, ettersom markedet beveger seg mot forventning om at høye renter vil opphøre raskere enn tidligere forventet.

Det eneste er at krypto også har steget. Ikke bare det, men krypto har fått gevinster som blåser bevegelsene i aksjemarkedene ut av vannet.

Noe som du vet på en måte tyder på at dette kanskje ikke er en inflasjonssikring i det hele tatt. Etter hvert som inflasjonen faller igjen og sannsynligheten for lavere priser og en ny ekspansjonsperiode vokser, stiger krypto. Se figur.

Korrelasjonen vs aksjemarkedet er fortsatt høy

Beviset er klart. Det er ganske tydelig ved ganske enkelt å se på prisdiagrammet for S&P 500 vs Bitcoin at korrelasjonen her er sterk – og den viktigste variabelen er renter.

Helt bokstavelig talt er krypto det motsatte av en ukorrelert eiendel – den har beveget seg i låst takt med aksjemarkedet de siste årene.

Interessant nok har det imidlertid vært perioder med frakobling. Dessverre har de kommet midt i kryptospesifikke krasj. For å vise dette plottet jeg Bitcoin/S&P 500-korrelasjonen mot Bitcoin-prisen de siste par årene.

Korrelasjonen har vært høy, bortsett fra noen få merkbare perioder – alle skjedde da Bitcoin-prisen falt. Det siste eksemplet var i november 2022, da krypto slingret midt i FTX-krasjet .

Det er egentlig ingen debatt her. Krypto er en høykorrelert eiendel med ekstrem risiko. Spørsmålet er bare om denne betegnelsen kan fjernes på lang sikt. Men enhver tanke som bestrider at aktivaklassen ikke er veldig spekulativ for øyeblikket, er langt fra målet.