BTC/USD nådde helt opp til $64 500 på Coinbase tirsdag

Bitcoin klatret så høyt som til $64 500 på tirsdag, og ser ut til å avslutte dagen svært nær rekorden fra april på $64 805.

Bitcoins prisbevegelser denne onsdagen har innebært høyder opp til $64 399 på den amerikanske kryptobørsen Coinbase, dermed ser det ut til at bulls fortsetter å pushe for en ny prisrekord.

Kryptoanalytikeren Rekt Capital sier at Bitcoins prishopp over $64 000 har gjort at BTD/USD-paret har klart å bryte igjennom den siste motstandslinjen før den beveger seg mot ukjent pristerritorium. Om det skjer kan Bitcoin på kort sikt nå helt opp til $70 000.

https://twitter.com/rektcapital/status/1450745375892164609

I skrivende stund ligger Bitcoin nær $63 956, og en ny daglig candlestick høyere enn tirsdagens $64 303 kan bidra til å løfte prisen ytterligere.

BTC-prisen nyter godt av ETF-nyheter

BTC opplever økt press på kjøpssiden dagen etter at ProShares sitt Bitcoin Futures ETF debuterte på New York Stock Exchange under tickeren BITO.

Tallene viser at ProShares nye Bitcoin-ETF tiltrakk seg et handelsvolum på nesten $1 milliard sin første dag. Ifølge TradingView åpnet BITO på $40,88, det ble solgt 20 406 aksjer den første dagen, hvorpå dagen ble avsluttet på $41,94.

Det positive markedssentimentet følger også kunngjøringen om at den ledende kryptoforvalteren Grayscale har planer om å konvertere sitt Bitcoin-fond til et BTC spot-ETF.

Ifølge administrerende direktør hos Digital Currency Group, Barry Silbert, har Grayscale og NYSE «offisielt satt i gang prosessen».

https://twitter.com/BarrySilbert/status/1450448566615527425

Etter å ha falt nedenfor det kritiske nivået på $64 000 tidlig denne morgenen har verdens største kryptovaluta, med en markedsverdi på $1,2 billioner, igjen klatret over motstandsnivået og virker klar for å knuse sin tidligere prisrekord.