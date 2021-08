En analytiker spår at neste motstandssone kommer til å ligge rundt $55 000 dersom BTC klarer å avslutte dagen over $49 170

Bitcoins pris har klart å klatre over $50 000 på mandag morgen i det bulls sikter enda høyere for å potensielt slå rekorden fra 11. mai.

Den ledende kryptovalutaen, målt etter markedsverdi, har steget med rundt 2,2% de siste 24 timene og har ligget helt oppe i $50 505 på den amerikanske børsen Coinbase. Tall fra CoinGecko viser at BTC/USD har ligget på rundt $50 270 på de fleste andre, store børsene.

I skrivende stund går kryptovalutaen for $50 252 på de store, globale børsene. Dette betyr at Bitcoin har steget med 7% den siste uken, og mer enn 50% siden 23. juli.

Dagens økning kommer i kjølvannet av gode nyheter fra betalingsgiganten PayPal, som har annonsert at de utvider sine kryptobaserte tjenester. Ifølge selskapet kan brukere i Storbritannia nå kjøpe, oppbevare og overføre de største kryptovalutaene direkte med sin PayPal-konto.

Today, we are announcing the launch of a new service that will enable eligible customers in the UK to buy, hold and sell #Cryptocurrency directly from their PayPal account. Terms apply. pic.twitter.com/RG5xoqlHmr

Tjenesten har til nå kun vært tilgjengelig for kunder i USA, denne utvidelsen kommer dermed til å gjøre det enda enklere for stadig flere å bruke Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) og Bitcoin Cash (BCH).

BTC/USD daglig prisgraf. Kilde: TradingView

Det at BTC/USD nå har klart å bryte gjennom barrieren ved $50 000 kommer etter at Bitcoin gjentatte ganger har forsøkt å komme seg ut av området fra $43 000-$48 000, hvor det har oppstått motstand gjentatte ganger etter at Bitcoin klarte å komme seg etter fallet ned til $29 300 den 20. juli.

Ifølge en analytiker kommer BTC-prisen sannsynligvis til å øke helt opp til neste motstandssone ved $55 000. Dette støttes av RSI-en som ligger stødig over 60, og MACD som fortsatt er i positiv sone og begynner å stige igjen etter en bullish crossover.

Now that #Bitcoin has moved past $50,000, the IOMAP shows the next resistance area sits at $55,500 where 780K addresses bought over 346K $BTC.

As long as the $49,170 demand barrier holds, #BTC might be able to advance further. pic.twitter.com/Ce3vQuLXC3

— Ali Martinez (@ali_charts) August 23, 2021