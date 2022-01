Invescos Global Head of Asset Allocation sammenligner Bitcoins svimlende rally i 2021 med en finansiell mani, og sier at BTC KAN nå laveste nivå på $30 000 innen oktober.

Bitcoins pris kan falle under $30 000 i år hvis kryptoboblen sprekker og følger historiske mønstre sett i andre krasj, har en investeringsstrateg hos Invesco sagt.

Ifølge Paul Jackson, Global Head of Asset Allocation i investeringsselskapet, er det en mulighet for at dette kan skje ettersom "manien" som drev Bitcoin til topper på $69 000 i november, avtar.

I sin prognose om de "usannsynlige, men mulige resultatene for 2022", sier Jackson at året kan se at BTC-prisen til slutt ligge 45 % lavere enn toppen. Og med boblekrasj som varer mye lenger, er det sannsynlig at flaggskipets kryptovaluta kan ende opp til en verdi på mindre enn $30 000 fra rundt oktober.

" Massemarkedsføringen av bitcoin minner oss om aktiviteten til aksjemeglere i oppkjøringen til krakket i 1929 ," sa Invesco-strategen.

Referansen til 1929 er relatert til børskrakket som rammet Wall Street fra Black Thursday 24. oktober. I løpet av uken etter skjedde Black Tuesday da et kraftig salg tørket ut milliarder av dollar fra markedet.

" Vi vet hvordan det endte, og Bitcoin har allerede falt til rundt $42 000 (per 7. januar 2022), og følger tett den nedadgående banen til vår maniamal ," la han til.

Jackson sa at en boblekrasjmal innebærer et fall på 45 % som skjer over 12 måneder etter en eiendels topp, som han kalte " en typisk finansiell mani ."

I dette tilfellet, spekulerte han, kan Bitcoin-prisen synke til laveste nivå på $37 000-$34 000 innen utgangen av oktober. Han tror da at en potensiell bane som sporer historiske boblemønstre kan presse BTC under $30k-nivået gitt typiske høykonjunkturer forlenge eksplosjonen over ytterligere to år.

"Derfor tror vi det ikke er for mye å se for seg at Bitcoin faller under 30 000 USD i år," sa han.

Men Jackson var rask til å merke seg at prognosen fortsatt kunne være feil, som var tilfellet med fjorårets spådom om Bitcoin-dykking under $10.000. Ifølge ham er det en "sunn sjanse" for kryptovaluta-merkingen i fjors oppsidesyklus.

Bitcoin falt under $40 000 tidligere i forrige uke, men kom raskt tilbake til testmotstand nær $44 000. Kryptovalutaens pris har imidlertid sporet sentimentet på tvers av de bredere markedene.

Analytikere har påpekt at Bitcoin har blitt handlet i trinn som går i takt med aksjer, noe som tyder på at en ny nedgang i tradisjonelle eiendeler kan replikeres i krypto eller omvendt. Siden slutten av fjoråret har det vært et makropress på aksjer grunnet Feds indikasjon på en renteøkning i Q1, som forventes å være tidlig i mars.

Bitcoin handles for rundt $41 685 i skrivende stund, nesten 3 % ned de siste 24 timene.