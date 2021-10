Nyhetene om USAs første godkjente Bitcoin-baserte børsnoterte fond har sannsynligvis spilt en stor rolle for Bitcoins prisøkning

Bitcoin steg til en snittpris på $60 018 blant de store handelsplattformene, og kryptovalutaen klarte å nå sin høyeste verdi på seks måneder.

Den ledende kryptovalutaen har klatret forbi en kritisk motstandssone nær $59 800 i løpet av fredagsmorgenen, prisøkningen skyldes sannsynligvis nyhetene om at det amerikanske finanstilsynet endelig vil godkjenne sitt første Bitcoin futures-baserte ETF.

I løpet av oktober har BTC/USD-paret hatt en økning på 34,4%, dermed er nedgangen på 8% fra september for lengst glemt, og on-chain analyseselskapet Glassnode bemerker at Bitcoins oppgang til $60 000 har ført til at 99,02% av alle Bitcoin-wallets nå er i profitt.

With #Bitcoin attacking $60k once again, only 0.98% of the circulating supply was last spent at higher prices.

Owners of this 185,816 $BTC HODLed throughout all the volatility, the ups, and the downs of the last 6 months.

99.02% of all $BTC supply is now in profit. pic.twitter.com/B7C8QUX5r3

— glassnode (@glassnode) October 15, 2021