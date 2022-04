Bitcoins prisfall har tiltrukket seg store hvaler

Etter en veldig bullish trend i mars, har Bitcoin (BTC) avtatt betydelig i april. Mynten falt under $40 000 for første gang på flere uker. BTC har klart å koble sammen noen av disse tapene, og mye av dette skyldes økt hvalkjøp. Her er de viktigste takeawayene:

Institusjonelle investorer og andre store lommebøker kjøpte BTC massivt til $38 000.

Denne kjøpsaktiviteten har presset mynten over $42 000 igjen

Hvalakkumulering tyder ofte på at et bullish momentum er rundt hjørnet.

Datakilde: Tradingview

Hvordan vil hvalaktivitet påvirke Bitcoin?

På kort sikt forventer vi at prisen på Bitcoin vil opprettholde en jevn oppadgående bane. Akkumuleringen av BTC av store lommebøker er ofte et tegn på at flere gevinster kommer. For øyeblikket holder BTC seg over det avgjørende $40 000 merket. Vi forventer at konsolideringen vil fortsette før mega-capen går mot $45 000.

Det er imidlertid veldig vanskelig å se flere oppsider over $45 000. Faktisk, selv under sitt robuste marsrally, klarte ikke BTC å klare $49 000 og falt kraftig etterpå. Det er sannsynlig at de fleste av dip-kjøperne vi så til $38 000-prisene er kortsiktige investorer.

Vi forventer at et flertall av dem vil låse inn fortjeneste når mynten passerer $45 000. Dette vil føre til et minisalg som vil returnere Bitcoin tilbake til $40 000 på kortere sikt.

Bør du følge hvalene?

Vel, $38 000-prisen var den mest passende for BTC-investorer. Men det er nok oppside til at mynten når $45 000 fra dagens pris. Du kan derfor vurdere å kjøpe og tjene minst 10 % i avkastning i løpet av de kommende dagene. Men hvis du vil holde på lengre sikt, har BTC fortsatt potensialet til å 2x pengene dine innen utgangen av dette året.