Bitcoins rollercoaster 2022 og korrelasjon med aksjemarkedet

Alle som følger meg vil vite at jeg liker å se på makrodataene til Bitcoin . Den er nå solid forankret som en aktivaklasse på den store scenen, og det betyr at den er underlagt det bredere markedets luner – på godt og vondt.

Jeg sier ofte at den er halen på hunden, med hunden som er børsen. Men jeg ønsket å sette sammen et stykke som beskriver nøyaktig hvordan Bitcoins bevegelser har forholdt seg til aksjemarkedet i år, for å teste ut denne teorien.

Det første trinnet var selvsagt korrelasjon. Jeg plottet korrelasjonen mellom aksjemarkedet og Bitcoin siden Russland invaderte Ukraina i februar nedenfor (Pearson 3 måneders rullering var mitt valg).

Det er tydelig å se at korrelasjonen tok seg opp rundt april. Det var forøvrig da vi gikk over i et nytt renteparadigme. Inflasjonen ble så stor at den ikke lenger kunne børstes til side, og Federal Reserve ble tvunget til å begynne å heve renten, noe som tok slutt på æraen med gratis penger. La meg legge inn Fed-renten til samme graf:

Så at den større korrelasjonen starter rundt april er fornuftig. Når vi hopper inn i et nytt miljø, blir billigpengene og kvantitative lettelser utslettet og risikoaktiva får et stort slag. Det gamle ordtaket holder – «korrelasjoner går til 1 i en krise». Og med dette massivt bearish renteskiftet, ble risikoaktiva faktisk solgt som om det ikke var noen morgendag, med korrelasjonen som økte tilsvarende – til så nær en perfekt 1 som du kunne forvente.

Så hvorfor faller korrelasjonen fra denne nesten perfekte poengsummen på 1 til 0,5 i august?

Vel, min teori er denne: La oss ikke glemme den rene volden i kryptomarkedet over sommeren, da markedene smeltet sammen og kapitalen flyktet raskere enn en britisk statsminister. Luna, en topp 10-mynt, forsvant ut i løse luften og tok med seg milliarder på milliarder av dollar.

Så i august, mens krypto fortsatt var nede, steg aksjemarkedet. Men med smerten kryptoen nettopp hadde vært gjennom, var investorer nølende med å pumpe prisene opp igjen, da de var bekymret for systemfeil og ytterligere hendelser som kunne utløse et nytt hav av fossende likvidasjoner. Terra-smitten var en idiosynkratisk hendelse for krypto, og reduserte tilliten til rommet enormt.

La meg legge inn S&P 500 for å vise at den stiger i august, mens Bitcoin høflig avslo å følge:

Så, som man kan se i diagrammet, fra september og utover begynner aksjemarkedet å falle igjen, og Bitcoin bestemmer seg for å følge det igjen. Frykten i kryptomarkedene i år er nesten enestående – og disse diagrammene ovenfor viser det mer enn noen gang.

Bitcoin har holdt aksjemarkedet i hånden – helt til ting begynte å se bedre ut i august, da Bitcoin bare ikke var klar til å la de gode tidene begynne igjen.

Så vi er nå tilbake til korrelasjoner rundt 0,8-merket – et svimlende høyt tall. Jeg frykter å høres ut som hakk i plata, men alle som ekstrapolerer informasjon fra tidligere kryptosykluser, savner helt poenget, og jeg tror disse diagrammene viser hvorfor.

Vi har hatt et strukturelt brudd, og dette er et helt nytt paradigme. Utrolig nok koster penger noe nå, rentene ikke lenger null. Å kjøre til butikken er en luksus, jeg betalte £8 for en halvliter i helgen. £8! Inflasjonen er her, og det samme er høye renter – og det er en ekkel cocktail for enhver risikoaktiv eiendel.

Men Bitcoin har aldri opplevd noe av dette før. Den har aldri før eksistert i et bjørnemarked – den ble lansert i 2009, akkurat da aksjemarkedet startet et av de lengste og mest eksplosive okseløpene i historien.

Men ikke mer. Bitcoin er nå i skyttergravene, med inflasjon i spiral, renteøkninger og et geopolitisk klima som forverres dag for dag. Det er ikke et godt tidspunkt for noe som lever langt ute på risikospekteret – noe som Bitcoins prishandling i år viser.

Så når du avslutter dette, hold et øye med aksjemarkedet. Hvis det faller, kommer det til å fortsette å dra Bitcoin ned med seg.