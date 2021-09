Børsen har visstnok bedt om at alle brukere som berøres av endringen om å ta ut sine midler

Den ledende koreanske kryptobørsen Bithumb har informert sine brukere om at brukere som ikke er koreanske statsborgere ikke lenger vil ha tilgang til plattformen med mindre de gjennomfører en digital verifiseringsprosess.

Ifølge den lokale nyhetskilden Pulse News, har Bithumb valgt å gjøre dette for å bedre etterleve Koreas nye, strenge reguleringer ment for å bekjempe hvitvasking.

Know Your Customer-varselet gjelder alle utenlandske brukere som er registrert på plattformen.

Pulse rapporterer at de nye KYC-kravene forventes å tre i kraft senere i år. Likevel har ikke børsen gitt noen informasjon om akkurat når de kommer til å begynne å håndheve forbudet.

Bithumbs drastiske avgjørelse kommer i kjølvannet av at koreanske myndigheter har skjerpet sine AML-krav. Det kommer også etter at børsen ga beskjed til sine brukere om at de ikke kom til å godkjenne noen nyregistreringer for utlendinger uten tilstrekkelig dokumentasjon.

The Korea Herald skriver i en nyhetsartikkel rundt utviklingen at Bithumb nylig har begrenset kontoer med IP-adresser fra «høyrisikoområder». Nyhetssiden forteller også at kryptobørsens handlinger er ment for kontoer som har blitt opprettet i land som har svært strenge krav, og som har blitt utpekt av The Financial Action Task Force (FATF).

Børsen har nå bedt brukere i de gjeldende gruppene om å begynne å ta ut midlene sine fra børsen dersom de ikke klarer å gjennomføre KYC-prosessen. Ifølge Bithumb står de berørte brukerne fritt til å flytte sine digitale verdier når som helst inntil landets nye krav trer i kraft en gang senere i år.

Bithumb inngikk nylig et samarbeid med Coinone og Korbit, to andre store kryptobørser i Korea, for en satsing som skal fokusere på å implementere FATFs nye «reiseregler».

Initiativet ble annonsert den 31. august, og vil bidra til at de tre børsene forbedrer sin etterlevelse av landets AML-krav, både i samarbeid og hver for seg.