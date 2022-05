Bitlocus og Striga lanserer kryptoaktivert debetkort

Bitlocus, et fremvoksende fintech-selskap som gir fiat-brukere en gateway til å samhandle med DeFi, og Striga, en krypto-native banking-as a service-plattform, har slått seg sammen for å lansere et kryptoaktivert debetkort for kvalifiserte Bitlocus-brukere, erfarte Coin Journal fra en pressemelding .

Brukere kan foreta kjøp på over 70 millioner steder

Brukere vil kunne kjøpe varer og tjenester med krypto på mer enn 70 millioner forhandlersteder over hele verden fordi det er slik mange aksepterer tradisjonelle valutaer.

Innehavere av Bitlocus-kort vil kunne foreta kjøp på nettet, ta ut penger fra minibanker og bruke krypto på POS-enheter (Point of Sale).

Bedriftskunder kan betale med tokens

Kortet vil tillate Bitlocus» forretningskunder å betale med hvilke som helst av deres tokens som er oppført på Bitlocus-børsen. De vil også kunne legge til merkevaren sin på kortet.

Bitlocus-sjef Andrius Normantas sa:

Kortet er et naturlig tillegg til porteføljen av andre Bitlocus-produkter. Digitale valutaer og kryptoøkosystemet generelt setter fart, og vi ønsker at våre kunder skal dra nytte av dette skiftet så mye som mulig.

Striga-sjef Bernardo Magnani la til:

Vårt partnerskap med Bitlocus har vært avgjørende i utviklingen av Striga som et selskap og stammer fra våre tidlige dager da vi kjørte vårt eget kryptokortprogram under merket Lastbit. Vi er beæret over å ha blitt valgt ut av Bitlocus til å drive deres ambisiøse kryptoaktiverte kortprogram og glade for å starte denne nye fasen i partnerskapet vårt.

Partnerne vil introdusere virtuelle så vel som fysiske kort.