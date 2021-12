BitMEX kunngjør nytt BMEX-token

BitMEX vil slippe tokens til brukere frem til februar neste år, med spothandel på den nye BitMEX Spot Exchange forventet tidlig i 2. kvartal

Tirsdag kunngjorde BitMEX pregingen av sitt opprinnelige token BMEX, planlagt utrulling innen 1. februar 2022. Via airdrops vil både nye og eksisterende brukere motta tokenet i BitMEX.com-lommebøkene deres, et tilbud som børsen kalte et " token for sanne troende."

BitMEX forklarte i et innlegg at tokenet ville ha et maksimalt forsyningstak på 450 millioner, med en stor del av dem foreslått for investeringer for å utvide økosystemet. P2P-kryptoprodukter-handelsplattformen sa videre at nyttetokens whitepaper skal publiseres i slutten av januar neste år, og spothandel forventes i Q2 2022.

"Det store flertallet av BMEX vil bli brukt til å belønne brukere og utvide BitMEX-økosystemet. En allokering på 20 % er reservert for BitMEX-ansatte og ytterligere 25 % for vår langsiktige forpliktelse til token og økosystemet», sto det i innlegget.

Brukere vil kunne motta tilbudene på flere måter. Til å begynne med vil de første 50 000 brukerne som registrerer seg for en ny konto og fullføre KYC-prosedyrer være kvalifisert til å motta 5 BMEX-tokens og ytterligere 10 USDT. Å henvise tre venner (registrering og fullføring av KYC) vil gi brukere 15 tokens, og kunder vil også kunne tjene opptil 25 % av sine månedlige handelsgebyrer i BMEX for transaksjoner på børsen, med et tak på 50 000 BMEX per bruker hver måned.

Litt for sent å lansere tokenet?

Selv om den 2014-grunnlagte børsen har annonsert sitt opprinnelige token BMEX, har den tilsynelatende sluttet seg til partiet litt for sent. En rekke andre børser, inkludert FTX (FTT), Crypto.com (CRO), Binance (BNB), KuCoin (KCS) og Huobi (HT), har allerede lagt ut sine tokens. Disse børsene har gjort det mulig for brukere å spare på handelsavgifter via sine tokens, og hjelper dem med å snappe handelsvolumer fra BitMEX.

BitMEX har i tillegg vært gjenstand for samtale, mest for sine juridiske problemer de siste årene. Dette har spilt en rolle i tapet av konkurransefortrinn. I oktober i fjor kunngjorde The Commodity Futures Trading Commission (CTFC) at de forfølger kryptobørsen sammen med sine medgründere Arthur Hayes, Ben Delo og Samuel Reed for brudd på flere regulatoriske krav.

Kryptovalutabørsen og derivathandelsplattformen gjorde et oppgjør med de amerikanske regulatorene, og pådro seg en straff på 100 millioner dollar i august i år. Medgründerne står fortsatt overfor rettslige skritt for unnlatelse av å etablere tiltak mot hvitvasking i henhold til bankhemmelighetsloven.