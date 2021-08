Meglerplattformen er det første østerrikske selskapet som har oppnådd enhjørningstatus

Bitpanda, en meglerplattform basert i Østerrike, har publisert en kunngjøring om at de har samlet inn $263 millioner i en ny finansieringsrunde.

Milliardær Peter Thiels venturekapital Valar Ventures ledet den nye runden, som førte til at Bitpandas markedsverdi nå vurderes til $4,1 milliarder. Før den siste finansieringsrunden var meglerplattformen verdivurdert til $1,2 milliarder, dette etter selskapets Serie B-runde i mars som samlet inn $170 millioner.

«Det tok oss syv år å gå fra 0 til… $4,1 milliarder. Ja, du leste riktig! Jeg er svært glad for å kunne si at vi i dag er verdivurdert til $4,1 milliarder, etter en Serie C-investeringsrunde på $263 millioner» skrev Eric Demuth, medgrunnlegger og administrerende direktør hos Bitpanda, på selskapets blogg.

Andre som deltok i finansieringsrunden var blant annet den britiske milliardæren og hedgefondforvalteren Alan Howard, relativt ferske venturekapital REDO Ventures, blokkjedefokuserte VC LeadBlock Partners, og verdipapirforetaket Jump Capital.

Bitpanda, som kun fokuserer på det europeiske markedet, planlegger å bruke pengene de har samlet inn for å utvide driften sin over hele kontinentet. Per i dag har meglerplattformen fysiske kontorer og drift i åtte store byer — Wien, London, Berlin, Barcelona, Paris, Milano og Krakow.

Demuth fortalte også at selskapet kommer til å bruke noe av pengene til å rekruttere nye teammedlemmer som skal bli en del av deres team som nå består av rundt 500 ansatte.

Plattformens brukerbase har vokst i løpet av de siste årene og består nå av over 3 millioner investorer. Fordi de hovedsakelig fokuserer på det europeiske markedet er kundebasen noe mindre enn hos konkurrenter som eToro, som er tilgjengelig over hele verden.

Likevel har Bitpanda, som startet som en tradingplattform for kryptovaluta, klart å tiltrekke seg en unik del av markedet som ønsker å investere i aksjer og handelsvarer. Investorer kan inngå posisjoner for alle disse produktene, inkludert kryptovaluta, med et minimumsinnskudd på €1.