Bittrex var tidligere en av de største kryptobørsene i verden når det gjelder daglig handelsvolum.

Bittrex var en av de ledende kryptobørsene i verden under Bull Run i 2017. På den tiden gikk et økende antall mennesker inn på markedet da Bitcoins pris steg med nesten 20 ganger, og steg fra $1 000 til $19 000 mot slutten av 2017.

Bittrex har imidlertid mistet sin plass blant de beste kryptobørsene etter handelsvolum. Bittrex inntar for øyeblikket 24. plass når det gjelder de ledende børsene etter handelsvolum.

Chief Business Officer (CBO) for børsen, Chris Sinkey, forklarte under et nylig intervju hvordan kryptovaluta-handelsplattformen falt bak. Han sa;

«Kort etter at jeg begynte i Bittrex, var det den største børsen i verden etter handelsvolum og antall markeder. Og det var så mye etterspørsel etter kontoer på den tiden da Bitcoins pris steg fra to til tre tusen, deretter opp til $17K, $18K og $19.000. En av serverne våre som støttet nye kontoregistreringer hadde problemer med å håndtere belastningen. Vi måtte strupe de nye brukerne våre. Det er faktisk en av grunnene til at Binance var i stand til å vokse. Fordi brukerne som ikke kunne komme inn i Bittrex, måtte gå et sted. Binance var den nye børsen på den tiden. De hadde nettopp gjort sin ICO sommeren før, og de begynte virkelig å vokse i popularitet.»

Sinkey la til at grunnen til at andre børser nå kontrollerer en brorparten av markedet er mengden kapital de har samlet inn og pløyd inn i markedsføring. Han la til at Bittrex tok beslutningen om å forbli helt privat og selvfinansiert.

Bittrex CBO ble også bedt om å skille mellom Bittrex og Bittrex Global. Han sa;

«Andre børser, som Binance, gjør det motsatte av det. De kom inn i USA ved å bruke den samme infrastrukturen, men de opprettet en amerikansk børs. Forskjellen er at våre ordrebøker er delt med Bittrex US. […] Så i en Bitcoin-ordrebok, fordi begge markedene er tilgjengelige for handel, kan en amerikansk kunde være motpart for å handle med en europeisk kunde. Det er fordi alle kunder på plattformen vår er KYC’d og vi følger en meget streng og kompatibel AMPL-prosess.»