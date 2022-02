Det globale kapitalforvaltningsfirmaet BlackRock er angivelig satt til å tilby digitale aktivahandelstjenester til sine investorer gjennom Aladdins porteføljestyringssystem.

BlackRock, en global investeringskapitalforvalter med verdier for over 10 billioner dollar under forvaltning, forbereder seg angivelig for et dykk inn i kryptohandelstjenester.

Selskapet planlegger å ha den nye tjenesten tilgjengelig via Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network (Aladdin).

I følge kilder som er kjent med saken, og sitert av CoinDesk, vil investorer via kapitalforvalteren få tilgang til kryptohandelstilbudet samt en lånefasilitet med sikkerhet.

Mens BlackRock ser på denne tjenesten for sine kunder, kommer ikke timingen og den potensielle oppnåelsen av prosjektet som en overraskelse.

BlackRocks interesse for krypto har sett ut til å vokse raskt siden nyheten om at et fond administrert av firmaet hadde kjøpt CME Bitcoin futures-produktet. Det var i mars i fjor og i juni kom ytterligere signal om interesse for kryptoområdet ved å annonsere en blokkjedeekspertposisjon for Aladdin-tjenesten.

Selskapet tok deretter et nytt skritt inn i kryptoøkosystemet da det sendte inn en søknad om et børshandlet fond (ETF) til US Securities and Exchange Commission (SEC).

I følge innleveringen vil ETF-indeksen spore store blokkjedeteknologiselskaper over hele USA og over hele verden.