Lawrence Fink hos BlackRock ser «et viktig potensiale for digitalisert valuta»

I et intervju hos CNBCs Squawk Box avslørte administrerende direktør hos BlackRock, verdens største verdiforvalter, at han til en viss grad deler Jamie Dimons syn på kryptovalutaer. Fink påpekte at han, som JP Morgan-direktøren, ikke ser noen særlig verdi i digitale valutaer.

I et svar på hvorvidt han har endret mening når det kommer til å tilby kryptoprodukter eller tilgang til slike for investorer fortalte han at BlackRock er i en prosess hvor de evaluerer kryptovalutaer og blokkjedeteknologi generelt. Direktøren fortalte videre at han er usikker på hvorvidt digitale verdier kom til å skyte til værs eller krasje helt.

Han bemerket likevel hvor imponerende det er at investorer har begynt å se på krypto som en måte å diversifisere investeringene sine, og Fink mener at digitale valutaer kan spille en viktig rolle i fremtiden.

«Jeg er ingen ekspert på Bitcoin og hvor den er på vei, så jeg kan ikke fortelle deg om den kommer til å stige til $80 000 eller falle til null. Men jeg har absolutt troen på at digitale valutaer vil ha en stor rolle, og jeg tror at det kommer til å hjelpe forbrukere verden over,» sa han.

Under Squawk Box-intervjuet, hvor han også snakket om tilstanden for investeringer i de globale markedene er i dag, avslørte Fink at selskapet ikke har opplevd noen særlig interesse for digitale verdier.

«Vi opplever veldig liten etterspørsel for den type ting [kryptovalutaer].»

Hans skeptiske kommentarer kommer bare noen dager etter at administrerende direktør hos JP Morgan, Jamie Dimon, avslørte at han ikke har noen tro på kryptovaluta, på tross av at bankens kunder mener noe annet. I en nylig Institute of International Annual Membership-møte stemplet JP Morgan-direktøren Bitcoin som verdiløs, stilte spørsmål rundt knappheten og mente at det totale antallet coins kan forandres.

Dette var ikke første gang Dimon har kommet med kyniske kommentarer rundt digitale verdier, tidligere har han også beskrevet Bitcoin som en svindel. Interessant nok tror han at den digitale valutaen kan tidoble seg i verdi i løpet av de neste fem årene. Han spesifiserte også i løpet av medlemsmøtet at hans personlige kynisme ikke vil stå i veien for at selskapet vil kunne tilby trygg tilgang til markedet dersom investorer ønsker det.

«Om de ønsker tilgang til Bitcoin kan vi ikke tilby custodytjenester, men vi kan gi de en reell og sikker tilgang til markedet,» fortalte han.

Disse Bitcoin-kritiske kommentarene har ikke blitt tatt godt imot av kryptomiljøet, og mange har pekt på den fantastiske utviklingen Bitcoin har hatt i løpet av årene. Noen gikk så langt som å trekke frem 400 høyprofilerte ‘Bitcoin-spådommer’ som alle har vist seg å være feil. På sin side har Michael Saylor fra MicroStrategy oppgitt at han tror at Bitcoin-frustrasjonene stammer fra en mangel på forståelse for den digitale valutaen.