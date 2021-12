Blandet i Krypto, Solana faller, Tesla-aksjen stiger 7,50 %

Det ble blandet blant de 10 beste kryptoene i løpet av de siste 24 timene. Alle de tre store amerikanske aksjeindeksene steg i går. Handelen var preget av nye data om alvorlighetsgraden til Omicron-varianten. Elbilprodusenten Tesla ledet aksjene opp og steg 7,49 %. Aksjen spratt opp da administrerende direktør Elon Musk sa at han hadde solgt "nok" i år.

Topp krypto

XRP og Cardano ledet an i dag, og steg mer enn 3 %. I løpet av den siste uken har XRP tatt seg opp igjen, og har steget mer enn 20 % etter å ha falt under 0,80 cent. På den andre siden falt Ethereum 2,5 %, og Bitcoin falt nesten 2 %, og blir til $48 300 i skrivende stund. Solana tapte mest på topp 5: over 3 % i dag. Den største topp 10-taperen, Terra's LUNA, stupte med over 11 %.

Topp bevegelser

Live NEAR Protocol-prisen i dag er $12,42 med et 24-timers handelsvolum på $1,7 milliarder. NEAR-protokollen har økt med 33 % de siste 24 timene. Fantom er opp nesten 15 % på den tiden. Andre topptrekkere inkluderer AAVE, opp 15 %, og 1inchNetwork med gevinster på 10 %. Livepeer brøt opp blant 100, etter å ha steget nesten 16 % i løpet av de siste 24 timene. Den er på #99 etter markedsverdi.

Trender

Luksuriøst VR-spillmiljø Mello gir muligheten til å spille et mylder av fullstendig oppslukende spill fra komforten av ens eget hjem. Denne dristige visjonen inkluderer integreringen av Mello Token, som er opp mer enn 500 % i dag.