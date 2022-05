Block, tidligere kjent som Square, har utvidet fokuset sitt utover betalingsøkosystemet de siste månedene.

Block-sjef Jack Dorsey har fortalt selskapets investorer at de ikke lenger bare er et betalingsselskap. Selskapet går inn i kryptovaluta- og blokkjedeøkosystemet, med stort fokus på Bitcoin. Dorsey sa;

«Vi er ikke lenger bare et betalingsselskap. Mye har endret seg siden vår siste investordag.»

Block, tidligere kjent som Square, ble lansert i 2009. Da fokuserte selskapet på å lage en kredittkortleser for mobiltelefoner. Imidlertid utvidet den virksomheten til områder som peer-to-peer-betalinger og banklignende produkter med Cash App.

Dessuten opererte Square også som en FDIC-forsikret bank, samtidig som de tilbød aksje- og kryptovalutahandelstjenester til sine kunder.

I fjor skiftet Square navn til Block da Dorsey avslørte at selskapet fokuserte på å bygge et desentralisert økosystem på Bitcoin blockchain.

Blocks finansdirektør Amrita Ahuja fortalte CNBC i et intervju at;

«Å kalle Block et betalingsselskap er som å kalle Amazon en bokhandler. Vi har vokst på så mange forskjellige måter på tvers av flere dimensjoner.»

Til tross for de siste kampene fra fintech-selskaper på grunn av de økende inflasjonsratene, sa Ahuja at Block for tiden overgår sine jevnaldrende. Hun sa;

«Wall Street-analytikere kommer til å ønske å forstå vår vekstprofil og marginstrukturen vår som et selskap – du kan se basert på vår merittliste at vi vokser ut av resten av bransjen. Vi opererer i et stort og voksende marked og tar fortsatt andeler.»

Kryptovalutamarkedet har underprestert kraftig de siste månedene. Det totale kryptomarkedet er ned med mer enn 50 % fra det høyeste nivået på 3 billioner dollar registrert i november 2021.

Bitcoin har også mistet mer enn 50 % av verdien i løpet av de siste seks månedene og handles nå under $30k per mynt.