Blockchain.com, et av de ledende kryptovalutaselskapene som tilbyr produkter som kryptolommebøker, har inngått samarbeid med Dallas Cowboys, et amerikansk fotballag med base i Texas. Dette er første gang et kryptofirma samarbeider med et NFL-lag.

Partnerskapet kommer knapt mindre enn en måned etter at Dallas Cowboys kunngjorde at det er åpent for blockchain-partnerskap, noe som betyr at klubben vil kunne samarbeide med kryptofirmaer som spenner fra kryptobørser, lommebokleverandører og NFT-plattformer.

Hva får Blockchain.com ut av partnerskapet?

Etter partnerskapet vil Blockchain.com få plass inne på AT&T stadion, som er hjemmebanen til Dallas Cowboys-klubben. Det digitale aktivafirmaet vil også få rett til sosial/digital integrasjon med klubben, få svært synlig skilting på stadion, og også få betydelig TV, radio og digital reklame.

Betydelig merkevarebygging, innhold og reklame skal også inkluderes i avtalen.

Mens han kunngjorde partnerskapet på en pressekonferanse i morges i Dallas Cowboys hovedkvarter, sa eieren og presidenten for klubben, Jerry Jones:

«Vi er stolte av å være det første laget i NFL som signerer et offisielt kryptovaluta-partnerskap, og er stolte av å våge oss inn i denne innovative virksomheten med Blockchain.com.»

Jones artikulerte stolthet over at klubben ble det første NFL-laget som signerte et offisielt kryptopartnerskap og uttrykte tillit til at Blockchain.com vil hjelpe klubben med å få kontakt med fans online og virtuelt.

På sin side mener Blockchain.com-sjef, Peter Smith, at partnerskapet er et stort skritt mot økt kryptobruk og kunnskap, spesielt innenfor Dallas Cowboys-samfunnet i Texas.

Blockchain.com kjører en spesiell kampanje for Dallas Cowboys-fans

Etter partnerskapet planlegger Blockchain.com å kjøre en spesiell kampanje, og Dallas Cowboys-fans som registrerer seg på Blockchain.com-plattformen med e-postadressene sine og kjøper for $100 eller mer i krypto i løpet av neste uke vil få en $50 bonus i kryptovaluta.