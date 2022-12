BlockFi er konkurs, hvor gikk det galt?

BlockFi har blitt det siste firmaet som er begjært konkurs, med henvisning til «betydelig eksponering» mot FTX

Det har saksøkt FTX for å kreve tilbake Robinhood-aksjer som det hevder Bankman-Fried hadde stilt som sikkerhet

BlockFi-konkursen var lenge på vei, og firmaet ble reddet av en kredittfasilitet på 400 millioner dollar fra FTX tidligere i år

Regulering må rett og slett komme til rommet, ettersom kundene fortsetter å føle smerte

En annen biter i støvet.

I et trekk som absolutt alle så komme, begjærte BlockFi seg konkurs mandag.

Rettsdokumentene til den utsatte kryptolångiveren avslører at den har over 100 000 kreditorer og skylder på «betydelig eksponering» til den insolvente børsen FTX. Det er nok et mørkt merke på cryptos kopibok, som raskt går tom for plass.

BlockFi-konkurs var på vei

BlockFi hadde suspendert uttak i kjølvannet av FTX-kollapsen for nesten tre uker siden. Som investorer av Celsius, Voyager Digital og så mange andre plattformer vil fortelle deg, er det generelt dråpen. Det er vanskelig å få kundenes tillit når du, vet du, ikke lar dem få ut pengene sine.

Så innleveringen denne uken kommer ikke som noen overraskelse. BlockFi hevdet at de hadde håp om en gjenoppblomstring. Den avslørte kontanter på hånden på 257 millioner dollar, som den sier er nok til å få dem gjennom konkursbehandling, slik at den kan unngå debitor-i-besittende finansiering.

Kall meg en kyniker, men jeg kan ikke se hvordan firmaet kommer seg etter dette. BlockFi-rådgiver Mark Renzi hevdet at BlockFi er «godt posisjonert for å gå videre til tross for at 2022 har vært et unikt forferdelig år for kryptovalutaindustrien».

Hmmm. Hvis dette er godt posisjonert, må jeg ta engelsktimene på nytt. Som jeg sa, jeg kan ikke se hvordan kunder noen gang vil stole på BlockFi med pengene sine igjen. For ikke å snakke om det store grelle hullet i balansen deres, og den lille saken om at de bokstavelig talt har begjært seg konkurs.

BlockFi saksøker FTX

BlockFi saksøker også FTX for å beslaglegge Robinhood-aksjer som utlåneren hevder at Sam Bankman-Fried stilte som sikkerhet mot lån han nå har misligholdt. Bankman-Fried kjøpte 7,6% av Robinhood-aksjen tidligere i år.

Det ekstra juridiske problemet – bortsett fra konkursarkivet, bare for å være tydelig – fremhever ganske enkelt hvor rotete og incestuøs hele denne greia er. Som jeg skrev om når jeg dissekere hva som er neste for krypto , hadde Bankman-Fried hendene i mange krukker, og prosessen med å løse dette debakelen vil ikke være morsom.

Mye av det knytter seg tilbake til at Luna kollapset tidligere i år, noe som visstnok var da FTXs søsterhandelsfirma Alameda hadde mange lån, etter å ha blitt fanget opp i smitten selv. FTX sendte over klientmidler fra børsen, med det nå nedlagte FTT-tokenet som sikkerhet. Det samme symbolet som FTX opprettet, altså.

BlockFi hadde sine egne problemer midt i dette, selvfølgelig. De ble tvunget til å signere en avtale med FTX for en kredittfasilitet på $400 millioner (jeg fortalte deg – incestuøs!) for å holde dørene åpne. Avtalen ga også FTX rett til å kjøpe BlockFi når som helst frem til juli 2023.

Ironisk nok er det den samme hvite ridderen – Sam Bankman-Fried – som nå utløser den siste smittegruppen, etter å ha sagt at det er akkurat det han prøver å motvirke med alle sine redningspakker tidligere i år. Og denne gangen har BlockFi falt.

2) also: "I do feel like we have a responsibility to seriously consider stepping in, even if it is at a loss to ourselves, to stem contagion," he said. "Even if we weren't the ones who caused it, or weren't involved in it. I think that's what's healthy for the ecosystem…" — SBF (@SBF_FTX) June 19, 2022

Da jeg lagde dette stykket, kom jeg over tweeten nedenfor jeg laget om BlockFi, som reagerte på at Celsius imploderte ved å sende meg en e-post som annonserte høyere avkastning. Jeg synes det er rimelig å se at noen av disse firmaene praktiserte mindre enn fantastisk risikostyring, tror du ikke?

Some people really need to read the room @BlockFi pic.twitter.com/gwA8RJ1wgB — Dan Ashmore (@DanniiAshmore) July 8, 2022

Hva er det neste for BlockFi-kunder?

Dessverre står kundene nå overfor en lang ventetid. Mt Gox, den tidligere børsen som en gang hadde 70 % av Bitcoin-handelsmarkedet, gikk konkurs i 2014 og kundene har fortsatt ikke sett en krone.

La oss håpe at dette ikke blir så lenge, men kapittel 11 er ikke en prosess over natten. Som John Ray III sa i rettsdokumentene kort tid etter at han tok over administrerende direktør i FTX for å styre dem gjennom konkursprosessen, «aldri i min karriere har jeg sett en så fullstendig svikt i bedriftskontroller og et så fullstendig fravær av pålitelig finansiell informasjon som skjedde her».

Og det er den samme John Ray III som overvåket Enrons konkurs, en av de verste konkurssakene i finanshistorien.

Det var allerede åpenbart, men det blir mer for hver dag: Kryptovaluta-området trenger en fullstendig overhaling av reguleringen. Akkurat nå ville litt sunn fornuft også vært fint.