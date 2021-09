Bitcoin-mining er fortsatt et kontroversielt tema fordi det krever store mengder fossil energi, som har en negativ påvirkning på miljøet

Blockstream, et kanadisk blokkjedeteknologi- og miningselskap har kunngjort et nytt samarbeid som skal bidra til å gjøre miningen deres grønnere.

I et blogginnlegg publisert tirsdag avslørte selskapet at de har inngått en avtale med Macquarie Group, et australsk kapitalforvaltnings- og finanstjenestefirma som driver i 32 ulike land.

Ifølge kunngjøringen skal samarbeidet med Macquarie Group hjelpe Blockstream med å ta i bruk mer fornybar energi når de miner Bitcoin (BTC).

Blockchains administrerende direktør, Adam Back, sa at samarbeidet med Macquarie har et enormt potensiale.

Ifølge han har det australske selskapet bred erfaring innen tradisjonell infrastruktur og energi. Han oppga også at Blockstream er blant de største BTC-minerene, med en like omfattende ekspertise innen det å tilby blokkjedebaserte løsninger.

Samarbeidet bidra til Blockstreams arbeid med å øke selskapets kapasitet for mining-hardware ved å utnytte det australske selskapets erfaring innen energiindustrien. Miningselskapet planlegger å utforske bruken av karbonnøytrale energikilder, og hvordan disse på best mulig måte kan utnyttes i mineprosessen.

Selskapet vil deretter jobbe for å skalere samarbeidet slik at de kan ta i bruk grønn energi i alle sine mining-fasiliteter.

Samarbeidet mellom de to selskapene annonseres samtidig som at Bitcoin-prisen har slitt med å få tilbake sitt stigende momentum som førte til at kryptovalutaen nesten nådde $65 000 tidligere i år.

Det er verdt å merke seg at dette kommer bare er noen måneder etter at Kina innførte mot Bitcoin-mining, samtidig blusset debatten rundt kryptovalutaens enorme enerigbruk opp tidligere i sommer.

Det at Bitcoin-mining i stor grad benytter fossil energi førte også til at Tesla gjorde en helomvending i sin holdning til Bitcoin, og markedsreaksjonene førte til en nedgang for BTC-prisen som varte i flere måneder.

I en annen del av markedet har Argo Blockchain visstnok skaffet seg et lån på $25 millioner for å finansiere lokaler på nesten 1300 mål i Texas, øremerket for grønn Bitcoin-mining.