Blokkjedeteknologi revolusjonerer flere bransjer, og finanssektoren er den største velgjøreren.

Jan van Eck, administrerende direktør for den globale investeringssjefen VanEck, har avslørt i et nylig intervju at han er i ærefrykt for blokkjede-teknologi. I følge VanEck-sjefen vil blokkjedeteknologi revolusjonere Wall Street. Han gjorde dette kjent mens han snakket på Bitcoin 2022 Miami-konferansen. Han sa;

«Det ser ut som blokkjede-teknologi vil fullstendig revolusjonere Wall Street. Den eneste grunnen til at det tar så lang tid er regulatorene. Hele NFT-fenomenet, jeg mener, jeg er imponert over all teknologien. Det er positivt.»

Van Eck påpekte imidlertid at endringen kan ta tid ettersom finansielle regulatorer trenger å godkjenne hvert trinn som tas i rommet.

Han la til at den kryptovennlige holdningen inntatt av flere europeiske land vil tjene som et løft for den bredere kryptovalutaindustrien. Storbritannia er fortsatt det eneste landet i regionen med en tøff kryptoholdning. Van Eck la til at;

«Tyskland er kryptovennlig. Sveits. Kontinentet er utrolig nok veldig kryptovennlig. Storbritannia. Det er, du vet, det er sort eller hvitt. Det er veldig negativt.»

VanEck er en av de mange finansinstitusjonene som har sett sin Bitcoin Exchange-traded Fund (ETF)-søknad avvist av United States Securities and Exchange Commission SEC) de siste årene.

Konsernsjefen sa at han har vært skuffet over SEC siden det ikke har vært noen kommunikasjon mellom byrået og selskapet hans under beslutningsprosessen. Han sa;

«Tilsynsmyndighetene har bestemt seg. De vil ikke vite det før jurisdiksjonen er avklart. Ingenting skjedde i fjor – null – bortsett fra håndhevelsestiltak. Og ingenting kommer til å skje i år. Og jeg vedder på at ingenting skjer neste år. Jeg mener, i dette tempoet er det ingenting som samler fart.»

Kryptovaluta- og blokkjedeindustrien fortsetter å få rask adopsjon i ulike områder av den globale økonomien. Til tross for de negative utsiktene i noen land, fortsetter kryptoadopsjon å vokse.