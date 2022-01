Bloombergs råvarestrateg Mike McGlone mener at prisene på Bitcoin (BTC) og Ethereum (ETH), de to øverste kryptovalutaene etter markedsverdi i dag, ennå ikke har nådd toppen.

Ifølge analytikeren er de to kryptovalutaene fortsatt i «tidlige adopsjonsdager».

Hans forslag? Potensialet for fremtidige prisgevinster er fortsatt høyt ettersom nettverkene ser mer vekst.

Han peker på den økende etterspørselen etter de digitale eiendelene kontra deres respektive synkende tilbud og mener dette kan være nøkkeltall i anslag for ytterligere prisimplikasjoner.

Bitcoin har en fast forsyning på 21 millioner mens Ethereums nylige oppgraderinger har ført til at ETH for millioner av dollar har blitt brent ettersom nettverket ser ut til å bli redusert.

" I henhold til økonomiske regler vil et marked med økende etterspørsel og synkende tilbud gå opp over tid, noe som tyder på at Bitcoin kan danne en bunn igjen på rundt $30.000 når $60.000-motstanden modnes ," sa McGlone i en tidligere kommentar.

Når det gjelder Ethereum, sier han at bullish fundamentale forhold forblir intakte selv om prisen fortsetter å svinge i området $2000-$4000. Prisklassen, bemerker han, har okser som kjøper på bunn mens selgere prøver å forsvare $4K-barrieren.

McGlone sier imidlertid at "noe usannsynlig [som] reverserer spredningen av den begynnende [krypto]-teknologien" ville være dårlig for kryptomarkedene.

#Bitcoin and #Ethereum remain in early adoption days, with increasing demand vs. declining supply and related price implications. Our bias is why complicate it — unless something unlikely reverses the proliferation of the nascent technology, prices should rise over time. pic.twitter.com/SAgqWrfIMV

— Mike McGlone (@mikemcglone11) January 29, 2022