Bloomberg-analytiker: Bitcoins modenhet kan avspore råvarer

Bloomberg-analytiker mener Bitcoins stigende verdi er dårlig for råvarer, og nevner kobber som et eksempel.

JPMorgan og Morgan Stanley ga også bearish utsikter for gull og kobber i desember.

Andre strateger har imidlertid gitt positive prognoser, inkludert milliardæren Paul Tudor Jones som bemerket denne uken at råvarer var "sterkt undervurdert."

Mike McGlone, en senior råvarestrateg hos Bloomberg Intelligence, har antydet at råvarer neppe vil være vitne til en supersyklus pris hvis Bitcoins vekst og modenhet er noe å gå etter.

Strategen har tidligere spådd at Bitcoins pris kan stige til 100 000 dollar i år, og han er ikke overbevist om et lignende løp for råvarer.

I følge McGlone antyder markedsmotstanden til Bitcoin og utsiktene for metaller som kobber at potensialet for en megaoppgang for råvarer er lavt. Han indikerte dette i en kommentar delt på Twitter torsdag 13. januar.

Han bemerket at Bitcoin har "fordelen" fremfor kobber, med henvisning til sammenligningen mellom digitalt gull versus "Old-Guard Doctor."

Ved å se på et diagram som sammenligner Bitcoins stigende pris og fallende risiko versus kobberfutures, og 260-dagers volatilitet for begge eiendelene, bemerket McGlone:

Diagram som viser sammenligning av Bitcoin vs. kobberpris og volatilitet. Kilde: Mike McGlone på Twitter

“ Kobber kan være et godt eksempel på det lave potensialet for en råvare-supersyklus, spesielt i forhold til en fremadstormende Bitcoin. Vi ser at Bitcoins overtak får utholdenhet og modenhet i forhold til kobber .”

Andre analytikeres syn på gull, kobber og andre råvarer

I desember spådde analytikere hos JP Morgan og Morgan Stanley nedadgående utsikter for gull, sølv og kobber for 2022.

JP Morgan sa at de forventet at den amerikanske realrenten vil øke i 2022, med gullpriser som sannsynligvis vil synke til rundt 1520 dollar per unse. Morgan Stanley, på den annen side, spådde at kobber vil se mer volatilitet, men sannsynligvis forbli "sårbar for makrobevegelser."

Tidlig i år fortalte Fat Prophets råvareanalytiker David Lennox til "Street Signs Asia" at han forventet at gull vil øke til $2100 per unse innen utgangen av året. Han hentydet til økende amerikansk inflasjon og svakheter for amerikanske dollar, samt geopolitiske faktorer, som potensielle katalysatorer for et utbrudd i gullprisene.

Ifølge ham forblir gullets trygge havn dens største trekkfaktor i møte med turbulens på tvers av markeder og på den geopolitiske scenen.

Råvarer er undervurdert

Mandag bemerket den legendariske traderen og hedgefond-milliardæren Paul Tudor Jones at i motsetning til noen observasjoner, var råvarer "sterkt undervurdert" og at de vil overgå finansmarkedene på lang sikt.

I et intervju med CNBC sa Just Capital-medgründeren at eiendeler som presterte bra under pandemien vil være i en "tøff aking". Han la til:

"Ting som har prestert best siden mars 2020, kommer sannsynligvis til å prestere dårligst når vi går gjennom denne innstrammingssyklusen ."

Gull ble priset rundt 1 815 dollar per unse torsdag, ned rundt 0,6 % etter å ha nådd toppen på 1 827 dollar under forrige periode. Sølv og kobber svever også i minus med henholdsvis 0,8 % og 1,2 %.

I mellomtiden var Bitcoin ned 1,2 % til $43 150-nivå etter å ha falt fra intradag-høyde på $43 800.