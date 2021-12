Blueprint Capital-sjef Jacob Walthour sa til CNBCs "Squawk Box" at å ignorere krypto som en aktivaklasse "ville være en feil"

Store selskaper, som Starbucks, PayPal og AT&T aksepterer krypto som betalingsmåte

Han bemerker at 14% av amerikanske voksne allerede har kryptovalutaer, med flere å vurdere krypto hvis det amerikanske aksjemarkedet stopper mens kryptovalutaene skyter i været.

Administrerende direktør for Blueprint Capital Advisors, et USA-basert kapitalforvaltnings- og alternativt investeringsselskap, Jacob Walthour, sier kryptovalutas plass som en finansiell innovasjon er et stort pluss for sektoren.

Walthour snakket med CNBCs "Squawk Box"-vert Joe Kernen onsdag, og sa at kryptoveksten de siste fem årene har vært enorm, til tross for det ville vestens utsikter på den tiden.

Ifølge investeringsforvalteren gir krypto en mulighet for investorer , og bemerker at hans syn på markedet er "veldig konstruktivt" og ikke informert av frykten for å gå glipp av noe, eller FOMO som det er populært kjent.

Han foreslår at den beste måten å se på krypto er å vurdere hvor og hvordan det hele startet. Han peker på lanseringen av Bitcoin for nesten 12 år siden og sier at veksten i denne perioden har vært enorm.

The Blueprint Capital CEO sier at det for øyeblikket er over 200 utvekslingsplattformer som støtter Bitcoin og at over 14% av amerikanske voksne eier kryptovalutaer.

Fra kontanter til sjekk, kort og e-betalinger til krypto

Walthours positive utsikter for kryptovalutaer sporer også hvor langt det finansielle systemet har endret seg med innovasjon etter innovasjon. Han sier at verden har ideer om hvordan man kan betale for ting utviklet fra kontanter, til sjekk, så kreditt- og debetkort og e-lommebøker. Crypto er den siste innovasjonen i denne linjen med pengeutvikling, bemerket han.

" Jeg tror at bruken av krypto, til hele konseptet med en lommebok, er på en måte "hvor går vi herfra?" og [tror jeg] det lover godt for krypto generelt når det gjelder adopsjonshastigheten i løpet av de neste fem til ti årene ,» la han til.

Krypto er en aktivaklasse du ikke bør ignorere

Deretter skisserte han hvordan Bitcoin og andre kryptovalutaer i økende grad har blitt akseptert som betalingsmåter hos noen av verdens ledende selskaper og virksomheter. Blant de mange bemerker han navn som Starbucks, PayPal , AT&T og Overstock.com som store aktører som oppmuntrer til adopsjon.

I denne forbindelse advarer Walthour om at det sannsynligvis vil være en feil for investorer å ignorere krypto som en aktivaklasse. Han legger til at dersom det skulle oppstå et scenario der krypto utkonkurrerer det amerikanske aksjemarkedet, så er en "flokkmentalitet" mulig, noe som resulterer i at mye kapital flyter fra aksjer til kryptoaktiva.

Han mener også at digitale mynter som gir bedre resultater enn aksjer, gir legitimitet til ideen om at " krypto er en aktivaklasse fra et diversifiseringssynspunkt ."

"I think it'd be a mistake to ignore this asset class which has looked like the wild west for the last 5 or so years," says Blueprint Capital's @JacobWalthour. "But if we see a stall in the U.S. equity market and a rise in #crypto, I think herd mentality could take over here." pic.twitter.com/4PEcA8qBo8 — Squawk Box (@SquawkCNBC) December 29, 2021

En Arcane Research-rapport publisert denne uken viser at Bitcoin har utkonkurrert S&P 500 de siste tre årene, med 2021 som gjør at fire gitt krypto er opp over 73 % hittil i år sammenlignet med omtrent 27 % for aksjemarkedsindeksen.

Arcane spår også at Bitcoin vil overgå S&P 500 i 2022, med Fundstrat Global Advisors' Tom Lee som spår et hopp på 11 % for aksjeindeksen neste år.