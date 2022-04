BNB Chain har vellykket brent over 1,8 millioner BNB-tokens i en transaksjon fullført 19. april 2022.

Per data fra Binance explorer ble 1 830 382,48 BNB brent i transaksjonen. Markedsverdien av tokenene på tidspunktet for brenningen var over 772 millioner dollar.

Binance-sjef Changpeng Zhao hadde tidligere bekreftet fjerningen av over 1,8 millioner BNB. Han bekreftet også den vellykkede brenningen, og uttalte at denne aktiviteten er en del av BNBs whitepaper.

