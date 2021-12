BoE krever streng kryptoregulering på internasjonalt nivå

Bank of England presser på for strengere globale retningslinjer for å regulere kryptovalutasektoren

I henhold til en rapport omtalt i Sunday Times, har Bank of England til hensikt å trappe opp innsatsen for å sette opp flere kryptoforskrifter. Banken fremhevet slapphet i det nåværende tempoet mot å realisere dette målet og ønsker at globale samtaler om det samme skal gå raskere. The Times rapporterte at apex UK bank ønsket å fremskynde diskusjoner om et reguleringsregime for kryptoaktiva.

Sarah Breeden, bankens direktør for finansiell stabilitetsstrategi og risiko, forklarte at behovet for å beskytte den globale økonomien var nødvendig for spredningen av finansinstitusjoner som tilbyr kryptohandel og depottjenester. Sentralbankfunksjonæren avslørte videre at banken hadde støtt på problemer med å sikre de relevante dataene den trengte om bruk av digitale eiendeler av institusjonelle investorer.

Banken ber om bistand fra internasjonale instanser

Breeden fortalte utsalgsstedet at Storbritannia ikke var i noen posisjon til å samle inn de nødvendige dataene uten hjelp og trenger ekstern hjelp fra internasjonale motparter. Hun bemerket spesielt at landet regnet med at Financial Stability Board ville hjelpe. Styret er ansvarlig for å komme med forslag som påvirker stabiliteten i det globale finansielle systemet.

"Muligheten til å få data om hva institusjonelle investorer [holder] er en utfordring. Dette er ikke noe Storbritannia kan løse helt på egenhånd," sa hun.

Selv om banken tidligere kategorisk har sagt at den ikke anser digitale eiendeler som en trussel mot det finansielle systemet, er den fortsatt på vakt mot dem. Tidligere denne måneden mente sentralbanken at veksthastigheten i kryptovalutamarkedet var alarmerende og at digitale eiendeler kan forvandles til en bekymring hvis sektoren fortsatt ikke blir kontrollert.

"Vi har ikke et regelverk som passer for kryptomynter ennå, men det vi gjør er å brette opp ermene og gjøre oss klare til å bygge det," sa Breeden.

Direktøren for finansiell stabilitetsstrategi og risiko og viseguvernøren er enig

Dette er ikke første gang en leder fra banken advarer om at kryptovalutaer kan være en potensiell trigger for ustabilitet. Bankens sentralbanksjef Jon Cunliffe deler det samme synet . Cunliffe hevdet nylig at det var viktig å ha reguleringer, spesielt nå som mange finansinstitusjoner blir mer involvert i markedet.

Ifølge en uttalelse fra Cunliffe til BBCs Today-program, er andelen av britiske husholdningers formue som sies å være i krypto bare 0,1%. Minst 2 millioner innbyggere i Storbritannia har et gjennomsnitt på 300 pund i digitale eiendeler – en sektor hvis verdi for tiden nærmer seg 3 billioner dollar. Bankens visesjef mener at denne eksponentielle veksten må gjennomgås, da den kan skade verdens økonomiske stabilitet.

"Poenget, tror jeg, der man bekymrer seg er når det blir integrert i det finansielle systemet, når en stor priskorreksjon virkelig kan påvirke andre markeder og påvirke etablerte finansmarkedsaktører," sa han.