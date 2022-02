Bomber Coin har mistet 8% av verdien i dag: bør du kjøpe?

Bomber Coin, det opprinnelige symbolet til P2E-spillet Bomb Crypto, har mistet 8 % av verdien i løpet av de siste 24 timene og fortsetter å synke. Er det på tide å kjøpe på denne dippen? Vi prøver å svare på dette spørsmålet i denne guiden, som også vil fortelle deg alt om de beste stedene å kjøpe Bomber Coin i dag.

Siden BCOIN er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe BCOIN ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe BCOIN akkurat nå:

Vi foreslår Binance fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til SushiSwap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert BCOIN.

Bomber Coin er det opprinnelige symbolet til Bomb Crypto som er et Play-To-Earn-spill, der spillere administrerer en gruppe cyborg-bombehelter programmert til å søke etter BCOIN og kjempe mot monstre.

Spillet ble utviklet av Senspark, et uavhengig vietnamesisk spillutviklingsselskap med fokus på mobilspill for Android- og iOS-plattformer. Bomb Crypto er deres første blokkjede-spillprosjekt.

Bomb Crypto har helte-NFT-er som kan samles inn via innløsning, innkjøp og markedsauksjon. Spillmodusene inkluderer Treasure Hunt-modus, en historiemodus og en kampmodus.

BCOIN kan brukes til å kjøpe og selge NFT-artikler eller til og med bombefly. Det er et standardisert token som kjører på Binance Smart Chain.

Bomber Coin kan være en lønnsom investering, men ta prisspådommer med en klype salt. P2E-spilltokens er bare så populære som spillene de brukes i. Tap av interesse for spillet vil føre til devaluering av investeringen din.

Nettstedet Crypto Predictions er moderat bullish på Bomb Cryptos BCOIN. Den handles for øyeblikket til rundt $1 og er spådd å avslutte måneden litt høyere på $1,73. I mars 2022 spår de at den vil øke til 2,2 dollar.

I den neste måneden vil Bomber Coin gjennomgå en liten nedgang, og avslutter april 2022 på i underkant av $2. Maksimalt den vil handles for i april er $2,7, og minimum – $1,84.

#bombcrypto nft

floor or moon, what will it be? :p pic.twitter.com/1tF1KIxyDx

— N0bu_̴̡̲̔͊̓_̷͇͇̠́̋̏̇_̷̘̖̱͋̄̈́͜_̷̣̒̔̐ (@Hakuusen) February 6, 2022