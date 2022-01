Bør du kjøpe bitcoin midt i det pågående markedssalget?

Bitcoin Eyes nær støtte på $32108

Oksene kan ha en sjanse sammen med støtten

Bitcoin-handel med et fullstendig salg med lite tegn på oversolgt tilstand.

Det negative markedssentiment har barbert verdien av Bitcoin til halvparten av den tidligere ATH-verdien på $69K i oktober. Med tre måneder i nedoverbakke, er det enda ingen tegn på at denne nedadgående prisutviklingen snart vil ta slutt.

Tekniske nivåer å se før du kjøper Bitcoin

Kilde – TradingView

Siden verdien av BTC-handelen er under den opprinnelige støtten på $38890, fortsetter prisen på bitcoin å utvide sine bearish-vinger mot sør.

I hovedsak, hvis du må ta en lang posisjon for BTC/USD digitalt valutapar, bør du være klar over at Bitcoin-markedet for tiden handler langs $33903-støtteregionen. Derfor vil det å vente på et bullish retracement over det nivået hjelpe din beslutning om å kjøpe eiendelene.

Fra et teknisk analysesynspunkt ser imidlertid Bitcoin ut til å utgjøre en langsiktig bearish prishandling, ettersom verdien av eiendelene tar sikte på å nå kortsiktig støtte på $30696.

Generelt vil en god handelsanbefaling være å vente til prisen bryter over $30696 markedsstartstøtte før du vurderer å ta en lang posisjon.

Siste tanke

Det pågående utsalget i markedet kan tilskrives forskjellen i etterspørsel og tilbud. I tillegg vil kryptomarkedet ha en tendens til å stige i verdi når etterspørselen oppveier tilbudet. På den annen side vil markedet stupe når markedstilbudet oppveier etterspørselen.