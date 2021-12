Bør du kjøpe Chainlink (LINK) i dag? Se prisanalyse her.

Chainlink (LINK) er en smart kontraktsplattform som rangerer blant de 20 beste kryptoprosjektene når det gjelder markedsverdi. I begynnelsen av desember så LINK, dens opprinnelige token, en betydelig korreksjon som fikk prisen til å falle. Men mynten var i stand til å finne tilstrekkelig støtte rundt $17 og konsoliderte seg der. Siden har det blitt rapportert om gode gevinster. Her er høydepunktene:

I skrivende stund handles LINK til $22,43, ned 4% i intradag-handel.

Til tross for dette er mynten fortsatt opp i løpet av de siste 7 dagene, og rapporterer gevinster på nesten 15 % i løpet av den perioden.

LINK møter imidlertid stor motstand rundt $23-merket, noe som kan hemme et langvarig rally.

Datakilder: Tradingview.com

Chainlink (LINK) – Prisanalyse og prediksjon

Etter en avgjørende korreksjon var det frykt blant analytikere for at LINK kunne falle godt under $15. Men til tross for denne nedadgående trenden, så vi mynten finne støtte og konsolidering rundt $17. Den ble der en stund før den brøt høyere enn $20. I skrivende stund handles LINK for $22,43.

Vi ser imidlertid mye motstand rundt $23. LINK må øke utover det nivået og opprettholde denne prisen for at en oppadgående trend skal gjøre seg gjeldende. Det er imidlertid viktig å merke seg at RSI-avlesninger tyder på at LINK er overkjøpt. Av denne grunn kan et oppadgående momentum møte alvorlig bjørnepress hvis nåværende LINK-innehavere bestemmer seg for å låse inn fortjenesten.

Bør du kjøpe Chainlink (LINK)?

Chainlink (LINK) har alltid vært en flott investering for alle som ønsker å diversifisere sin kryptoportefølje. De langsiktige fundamentene er bare for gode til å ignorere, og dessuten har LINK også levert anstendig avkastning i år. Vi tror prisen akkurat nå fortsatt er lav og gir en god mulighet til å bli med på oppgangen. Det vil imidlertid være betydelig kortsiktig volatilitet.