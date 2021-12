Som med de fleste eiendeler i kryptosektoren, har mesteparten av desember ikke vært så bra for DeFi-tokens. En markedsomfattende nedgang har ført til at de fleste DeFi-tokens har falt, men vi begynner nå å se en viss priskonsolidering ettersom okser ser muligheten til å kjøpe etter fall. Convex Finance (CVX) har imidlertid oppnådd fremragende resultater i DeFi-området, ikke bare i år, men også den siste uken. Her er noen høydepunkter:

I løpet av de siste 7 dagene har Convex Finance (CVX) steget med hele 50 %.

På pressetidspunktet ble tokenet handlet til $41,39, selv om det hadde klart å nå toppene på $49 i 24-timers intradagshandel.

Tokenet er godt over dets 200-dagers enkle glidende gjennomsnitt, noe som indikerer at et rally allerede er i gang.

Datakilde: Tradingview.com

Convex Finance (CVX) – prisutvikling og analyse

I løpet av de siste syv dagene har vi sett CVX bryte flere overhead-motstandsnivåer i sine tekniske diagrammer. Det er en tydelig bullish stigning. Faktisk ser de fleste analytikere på $44-prisen som hovedbarrieren. Selv om CVX på pressetidspunktet var relativt lavere på $41,38, hadde den på et tidspunkt i løpet av intradagen klart å stige godt over denne motstanden.

Dette antyder at en viss priskonsolidering rundt $44 er sannsynlig i de kommende dagene. Noen bullish analytikere er til og med sikre på at CVX vil gjenvinne sine tidligere 24-timers topper på $49 og til slutt bryte for å konsolidere rundt $50. Uansett, Convex Finance (CVX) er fortsatt en av de beste DeFi-tokenene akkurat nå.

Bør du kjøpe Convex Finance (CVX)?

DeFi har eksplodert i 2021, og denne trenden forventes å fortsette i nær fremtid. Selv om det er mange DeFi-tokens å kjøpe, basert på ytelsen i år, ser det ut til at CVX gjør det svært bra og vil sannsynligvis opprettholde denne trenden på lang sikt. Det er definitivt et kjøp akkurat nå.