Bør du kjøpe Crypto.com (CRO)? Prisutvikling og analyse

Den nedadgående trenden for Crypto.com (CRO) de siste ukene har vært ganske konsistent. Mynten har stort sett blitt handlet litt lavere eller over støtten på $0,5. Bearish stemning så også ut til å holde seg til slutten av året, men en plutselig oppblomstring bringer tilbake noen positive utsikter på kort sikt. I skrivende stund var mynten opp nesten 15 % i intradagshandel. Her er noen høydepunkter:

Til tross for en konsekvent nedadgående trend de siste ukene, ser det ut til at CRO har fjernet nedgangen med en økning på 15 % i intradag-gevinst.

Imidlertid møter mynten fortsatt overhead-motstand på $0,63 og må opprettholde dagens gevinster for å krysse den terskelen.

De langsiktige utsiktene for CRO er fortsatt ekstremt positive til tross for nylige nedtrender og motvind.

Datakilde: Tradingview.com

Crypto.com (CRO) – prisutvikling og analyse

På pressetidspunktet ble CRO handlet til $0,64. Dette utgjorde nesten 15 % stigning i løpet av intradag, men viktigst av alt, mynten hadde klart å bryte litt over overhead-motstanden på rundt $0,63.

Den siste prisutviklingen viser også at CRO har steget godt over sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt, noe som kan tyde på en reversering av den bearish trenden vi har sett i det meste av desember.

Hvorvidt mynten kan opprettholde disse gevinstene og bygge opp et anstendig momentum på kort sikt, avhenger imidlertid av stemningen på tvers av det bredere kryptomarkedet. Hvis bearish trender sveiper gjennom, vil de veie tungt på CRO, og til slutt trekke den nærmere eller under $0,5-støtten.

Bør du kjøpe Crypto.com (CRO)

Crypto.com (CRO), en av de ledende kryptobørsene i verden, som har gjort en del grep i år. Plattformen har signert flere avtaler, blant disse annonseringsavtaler med flere sportsmerker for å tiltrekke flere brukere. Crypto.com gjør det også veldig bra med NFT-handel. Dette er et godt langsiktig kjøp, og det er ingen tvil om at de fundamentale faktorene er gode.