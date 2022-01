Bør du kjøpe Shiba Inu tokenet? Analyse får du her

Med strålende nyheter rundt NFT-markedet og metaverset, ser det ut til at denne utviklingen av kryptoverdenen vil sette spor som påvirker de fleste andre digitale valutaer. Dette gjør Shiba Inu til en eksepsjonell identitet i den metaverse verdenen, noe som vil sette et stort fokus på dens verdi.

Etter en tweet fra Shiba Inu sin Twitter-konto 24. januar 2022, kunngjorde Shiba Inu-nettverket sin nylige plan for å bli med i metaversen med et gigantisk epitet som erstattet suffikset "A"-alfabetet med et nytt begrep som representerer den faktiske kjente metaversbeskrivelsen som "vers". Shibaverse har blitt laget fra det allment kjente originale Shiba Inu-tokenet som er populært anerkjent.

Imidlertid er ikke Shibaverse-autonomi rent forbundet med den originale Shiba Inu-blokkjeden. I stedet er både Shibaverse og Shiba Inu tokens ikke under lignende utviklere. Selv om effekten av kunngjøringen kan vekke kjøpsinteresse i det innfødte Shiba Inu Trading-økosystemet og slik få dens verdi til å få positiv tiltrekning ved ankomst til metaversen.

Tekniske nivåer å se før du kjøper Shiba Inu

Og med det nylige salget som kryptovalutamarkedet hadde gjennomgått de siste dagene, burde dette føre til at det ringer et kjøpssignal i ørene til markedsaktørene.

Kilde – TradingView

Fra timediagrammet kan en oversolgt markedstilstand utløse oksers handling mot å presse prisen på Shiba Inu (SHIB) over $0,00001972 startstøtten og få markedet til å treffe kortsiktig motstand på $0,00002598. Tilsvarende fra dagsprisdiagrammet beveger lysestakemønstrene seg sidelengs, noe som betyr et godt uttrykk som signaliserer den beste tiden å forlenge eiendelene. Ved siden av i forhold til den oversolgte tilstanden, har markedet nylig opplevd å skrive ut en rekkevidde-bundet prishandling over støtten som bekrefter et godt tidspunkt å kjøpe Shiba Inu-tokens.

Siste tanker

For å forhindre at prisen tester den horisontale støtten på $0,00001972 på nytt. En anstendig tilnærming til markedet vil være å gå lenge og skape et utgangspunkt sammen med motstanden på $0,00002598.