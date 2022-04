Bør jeg kjøpe Ethereum? 5 ting du bør vurdere

Det finnes tusenvis av kryptovalutaer i dag. CoinGecko sporer 13 000 av dem mens CoinMarketCap følger over 18 000 av dem. Ethereum er den nest største av dem med en markedsverdi på over 367 milliarder dollar. Det er også en av de mest populære kryptovalutaene globalt. Så hvis du lurer på om du bør kjøpe Ethereum , her er de beste tingene du bør vurdere.

Ethereum er i endring

En av de viktigste tingene du trenger å vite når du investerer i Ethereum er at den går gjennom en overgang.

For det første er Ethereum en proof-of-work (PoW)-plattform som gjør det mulig for utviklere å bygge sine blokkjedeprosjekter. Som en PoW-kryptovaluta betyr det at alle mynter genereres gjennom gruvedrift.

Som med Bitcoin, er denne prosessen vanligvis svært kostbar og ineffektiv. Derfor jobber utviklere for tiden med ETH 2.0, som vil overføre det til et proof-of-stake (PoS) nettverk.

Målet med denne overgangen er å gjøre den raskere og mer energieffektiv. I stedet for å bruke komplekse gruvearbeidere, bruker systemet validatorer for å bekrefte transaksjoner.

Overgangsprosessen pågår og analytikere forventer at sammenslåingen mellom Ethereum og Beacon-kjeden vil skje i tredje kvartal 2022. Derfor er det en sannsynlighet for at Ethereum-prisen vil fortsette å stige mot og etter fusjonen.

Ethereum vil ha en shardingsmekanisme

En annen ting du trenger å vite om Ethereum er at nettverket vil omfavne shardingsmekanismen. Sharding er en teknologi som først ble introdusert av Zilliqa. Ideen er relativt enkel. I stedet for nettverksbehandlingsblokkene i alle størrelser, deler den dem opp i mindre biter kjent som shards.

Målet med bruk av sharding er å gjøre et blokkjedenettverk betydelig raskere og svært skalerbart. Som et resultat vil sharding bidra til å øke den totale hastigheten til nettverket fra mindre enn 20 transaksjoner per sekund (tps) til mer enn 1000.

Zilliqa, det første nettverket som omfavnet sharding, har nå over 2500 tps. Andre nettverk som Near Protocol og Elrond som bruker sharding håndterer tusenvis av transaksjoner per sekund.

Denne shardingsmekanismen vil bli integrert i nettverket etter sammenslåingen av Ethereum og beacon-kjeden skjer i juni i år. Derfor er det en sannsynlighet for at nettverket vil se mer aktivitet etter at sammenslåingen skjer.

Ethereum takler konkurransen godt

Hvis du vurderer å investere i Ethereum, er det viktig å merke seg at nettverket møter hard konkurranse. Det ser betydelig konkurranse fra andre blokkjedenettverk som har bedre hastigheter, lavere kostnader og mer interoperabilitet.

Det er mange blokkjedeprosjekter som søker å bli standardplattformen for utviklere. Generelt er det to hovedtyper av disse nettverkene: lag 1 og lag 2.

Lag 1 er et prosjekt som er bygget fra grunnen av for å hjelpe utviklere med å bygge applikasjoner. Eksempler på disse nettverkene er blant annet Avalanche, Solana, BNB Chain, Cronos og Near Protocol.

Lag 2-nettverk, derimot, er bygget med mål om å akselerere og overlade hastighetene til Ethereum-applikasjoner. De er ganske enkelt sidekjeder som bruker Ethereum, men som deretter handler utenfor Ethereum. Noen av disse nettverkene er blant annet Polygon, Mina Protocol, Immutable X og Loopring.

Men mens Ethereum møter mye konkurranse, har det klart å opprettholde en markedsandel. Et godt eksempel på dette er i den desentraliserte finansbransjen (DeFi). DeFi er en bransje som prøver å forstyrre tradisjonell finans ved å introdusere produkter som utlån, investering og handel. Noen av de viktigste applikasjonene som er bygget med Ethereum er blant andre AAVE, Curve og Uniswap.

Ethereum har en total verdi låst (TVL) på mer enn 116 milliarder dollar. Dette betyr at den har en markedsdominans på 55,3 %, tatt i betraktning at alle DeFi-apper har en TVL på mer enn 211 milliarder dollar.

Ethereum har også en ledende markedsandel i NFT-industrien. Selv om det er mange blokkjedeplattformer i bransjen, har den Ethereum ledelsen. For eksempel har den blitt brukt til å bygge de største NFT-ene i verden som Bored Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club, Imposters Genesis Aliens, CloneX og Cryptopunks, blant andre.

Ethereum tilbys av de fleste børser

En annen ting å vite når du ønsker å kjøpe Ethereum er at det er en av de enkleste myntene å kjøpe. Det er fordi det tilbys bredt av mange børser og finansielle plattformer. For eksempel er Ethereum levert av alle børser som spenner fra kjente merker som Coinbase og Kraken til mindre som CEX og Gate.

For det andre tilbys det av forskjellige nettlommebøker som PayPal, Skrill og Revolut. Alt du trenger å gjøre er å ha penger på kontoen din og deretter utføre handelen. I de fleste tilfeller vil prosessen med å kjøpe og lagre mynten ta mindre enn 5 minutter.

For det tredje kan du kjøpe Ethereum ved å bruke en av de mest populære forex- og CFD-meglerne. Disse selskapene lar deg kjøpe digitale mynter ved å bruke innflytelse. En CFD er ganske enkelt en finansiell eiendel som sporer prisen på Ethereum.

Du kan satse Ethereum 2

Til slutt, som mange andre proof-of-stake tokens, er det mulig å satse den andre versjonen av Ethereum. Staking er en prosess for å kjøpe en kryptovaluta og delegere den til en av validatorene. Du vil da tjene litt penger hver måned. I følge Staking Rewards har investorer satset Ethereum for mer enn 32 milliarder dollar. De tjener en APY på rundt 8%, noe som gjør det til en god investering.