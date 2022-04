Bør jeg kjøpe Gala? 3 ting å vurdere

Spillindustrien har hatt sterk vekst de siste årene. Industrien er bredt dominert av store selskaper som Microsoft og Take-Two Interactive. Disse firmaene genererer milliarder av dollar hvert år gjennom spillkjøp, abonnementer og mikrotransaksjoner. Gala Games er et blokkjedeprosjekt som prøver å forstyrre spillsektoren. I denne artikkelen vil vi se på det viktigste du bør vurdere når du kjøper GALA-tokenet.

Gala Games er en desentralisert spillplattform

De fleste spillene som spilles for øyeblikket er sentralisert i naturen. Det betyr at utviklerne tar alle beslutninger og alle pengene. De er også profittorienterte, noe som betyr at motivasjonen deres er å tjene så mye penger som mulig. Som et resultat hater de fleste spillere spillleverandørene sine. For eksempel er EA Sports, eieren av FIFA-franchisen, et av de mest forhatte selskapene i verden.

Derfor håper Gala Games å endre dette ved å lage en plattform der utviklere bygger spillene sine og lar folk spille dem stort sett gratis. Nettverket eies av medlemmene som har GALA-tokenet. Det er to hovedmåter å kjøpe GALA-tokenet på. For det første kan man kjøpe det fra en sentralisert børs som Coinbase og Binance. Alternativt kan du eie og kjøre en node. Ved å være nodeoperatør vil du motta daglige distribusjoner fra nettverket.

Gala Games-brukere har allerede utviklet populære spill. Noen av de beste spillene på plattformen er blant andre Spider Tanks, The Walking Dead, Legends Reborn, Town Star og Mirandus. Utviklere bygger stadig flere spill i økosystemet.

GALA-mynten brukes både til styring i Gala-økosystemet og til kjøp i økosystemet. Den har en markedsverdi på over 1,2 milliarder dollar, noe som gjør den til den fjerde største spillmynten i verden etter Axie Infinity, Decentraland og Sandbox

Spill for å tjene penger vokser

En annen ting du trenger å vite er at spillindustrien for å tjene penger er stor og vokser raskt. Analytikere mener at industrien faktisk er i sin spede begynnelse og at flere utviklere og brukere vil omfavne industrien. Dette forklarer hvorfor kryptovalutaer som Axie Infinity, Decentraland og Sandbox har oppnådd milliarder i verdivurderinger.

En fersk studie anslo at industrien vil være verdt over 250 milliarder dollar i 2024. Det er et sterkt tall for en industri som knapt var i startfasen noen måneder.

Gala er en ledende aktør innen NFT

Endelig har Gala blitt en ledende aktør innen NFT-industrien (non-fungible token). Tanken bak dette er litt enkel. Ved å bruke plattformen kan folk lage sine egne NFT-er og deretter selge dem på deres markedsplass. De fleste av NFT-ene i økosystemet er av eksisterende spill som TownStar og Walking Dead. Transaksjoner i dette økosystemet håndteres ved hjelp av Gala-tokenet.

I 2022 vil Gala Games-plattformen redusere noen av utfordringene i økosystemet ved å lansere sitt eget produkt som er kjent som Gala Chain. Kjeden vil bli en integrert del av økosystemet ved å redusere den totale kostnaden som folk betaler i nettverket. Det vil også gjøre det enkelt for folk å bygge sine egne spill i økosystemet.

Er Gala en god investering?

Gala-mynten har vært en dårlig investering de siste månedene. Prisen har falt med over 80 % fra rekordhøyden. Dette har skjedd selv om det totale økosystemet har vokst raskt i år. Denne ytelsen er på linje med andre spilltokens som Decentraland og Sandbox. Etter mitt syn forventer jeg at GALA-prisen vil fortsette å stige de neste årene ettersom økosystemveksten fortsetter.