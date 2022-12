Bør jeg kjøpe Metacade (MCADE) under kryptomarked-krakket i 2022?

Et kryptomarked-krakk er fullt av førsteklasses kjøpsmuligheter. Det sies ofte at gode prosjekter er på salg ettersom at 90 prosents prisreduksjoner i løpet av det nedadgående markedet betyr at du kan kjøpe en mye større stabel med tokens for samme investeringskostnad.

Gode prosjekter slutter aldri å utvikle seg. Et prosjekt som ser ut til å gjøre store ting er Metacade, og det er bare så vidt i gang. Hvis det fortsatt er ukjent for deg bør du fortsette å lese!

Hva er Metacade?

Metacade er en neste generasjons spillplattform som bygges på Ethereum sin blokkjede. Ved å utnytte den avanserte smarte kontraktsfunksjonaliteten til Ethereum, kan Metacade skape en sikrere og mer effektiv opplevelse for spillere fra hele verden.

MCADE er plattformens native token. Det brukes til å drive alle blokkjedetransaksjonene, samt å gi kryptobelønninger til spillere mens de koser seg med et stort utvalg av arkadespill. Metacade har som mål å bli den største arkaden på blokkjeden, og vil gi spillere omfattende muligheter til å tjene MCADE token-belønninger som et resultat.

Plattformen har som mål å gi en morsom og rettferdig opplevelse for alle spillere, og har felleskapet i kjernen. Gjennom å bygge en avansert spillhub på blokkjeden er Metacade med på å skape en ny æra av spill, hvor spillere har full kontroll over sine egne data og kan tjene belønninger mens de spiller favorittspillene sine.

Flere spill, flere belønninger

Ved å bygge den største arkaden på blokkjeden vil spillerne få flere muligheter enn noen gang før. Metacade vil være hjemsted for en tilsynelatende endeløs liste med titler i arkadestil, og hvor noen av de mest populære titlene tilbys for medlemmer av Metacade-fellesskapet.

Med så mange valg vil Metacade-spillere ha enestående inntjeningsmuligheter tilgjengelig. Med den unike funksjonaliteten som leveres i blokkjede-baserte spill kan alle spillere tjene mens de spiller fantastiske nye titler. Metacade gir muligheter for brukerne å tjene på en fantastisk og nytenkende måte.

Bidra for å tjene

I tillegg til alle arkadespillene som tilbys på Metacade har plattformen også som mål å bli et knutepunkt for kryptosamfunnet. Spillere kan få tilgang til den nyeste informasjonen for de beste Play-to-Earn-spillene som finnes, og samtidig møte andre blokkjede-spillere for å dele den nyeste innsikten.

Metacade kobler spillere med de beste mulighetene, og den mest verdifulle alfaen. I tillegg vil brukere tjene MCADE-tokenbelønninger for å bidra med innsikt til fellesskapet, noe som gir direkte insentiver for fellesskapet til å vokse og dele på deres ferd gjennom play-to-earn-spillverdenen.

Styrt av fellesskapet

Metacade vil alltid sette spillernes behov først for å sikre at stemmene deres blir hørt. Metacade-fellesskapet vil ha direkte innflytelse i hvordan prosjektet styres, og prosjektet vil over tid bli en desentralisert autonom organisasjon ( DAO ). Denne DAO-en vil tillate MCADE-innehavere å påvirke retningen prosjektet tar.

DAO-velgere vil også kunne påvirke veksten til hele GameFi-bransjen. Kommende prosjekter vil sende inn forslag til fellesskapet, som så får sjansen til å stemme på det de synes er best. Etter å ha bestemt seg, kan samfunnet gi finansiering gjennom Metagrants-programmet, og støtte utviklingsteam i det tidlige stadiet.

Metagrants programmet

Medlemmer av Metacade-fellesskapet vil få enestående kontroll over fremtiden til play-to-earn-bransjen. Kommende GameFi-plattformer kan sende inn investeringsforslagene sine direkte, så kan Metacade sitt fellesskap av spillere bestemme hvilke de mener har det høyeste langsiktige potensialet.

Ved å gi finansiering til disse prosjektene direkte kan Metacade påvirke utviklingsprosessen for blokkjede-innovatører direkte. Tidlig finansiering er avgjørende for å levere ny teknologi, og Metacade-fellesskapet vil spille en viktig rolle i denne prosessen.

GameFi er posisjonert til å vokse

Over tid er det forventet at blokkjede-baserte spill kommer til å revolusjonere spillindustrien . Det er noen unike funksjoner som tradisjonelle titler rett og slett ikke kan matche. Den største av de er integrerte inntjeningsmuligheter for spillerne.

Spillindustrien domineres for tiden av en håndfull store selskaper som Electronic Arts (EA) og Activision Blizzard (ATVI). Disse selskapene kontrollerer utviklingen og distribusjonen av spill, noe som gir dem stor makt over spillere.

Blokkjede-gaming er viktig fordi de gir et desentralisert alternativ til dette nåværende systemet. Ved å gi makten tilbake til spillere har prosjekter som Metacade potensialet til å snu spillindustrien på 100 milliarder dollar på hodet, og samtidig flytte en stor del av virksomheten til blokkjeden.

Brukeropplevelsen for desentraliserte applikasjoner (dApps) har blitt bedre gjennom årene siden blokkjeder i seg selv har blitt raskere, billigere og sikrere. Metacade som er bygget på Ethereum får dermed alle fordelene fra et kontinuerlig ekspanderende økosystem, og tilbyr en lang rekke fordeler til fellesskapet. Som et resultat kan det vokse i massiv skala.

Bør du investere i Metacade?

Prosjekter som ble lansert under kryptomarked-krakket 2018–2020 så noen vanvittige prosentvise økninger, med noen som steg 40 000 % eller enda høyere. Nå, under det nedadgående markedet i 2022, har MCADE nettopp lansert sitt presale, som er den tidligste investeringsmuligheten tilgjengelig innen krypto.

For et prosjekt med så høyt potensial er disse mulighetene sjeldne. Ofte holdes prosjekter med så høyt potensiale skjult og tilbys kun til et lite antall institusjonelle investorer. Metacade gjør ting annerledes ved å lansere sitt token direkte til kryptosamfunnet.

Slike muligheter dukker ikke opp ofte. Selv om det alltid er en risiko involvert når du investerer i digitale eiendeler, tilbyr MCADE sitt presale et enormt oppsidepotensial med begrensede ulemper. På dette tidspunktet kan du kjøpe MCADE for bare $ 0,008 per token, og dette tallet kommer til å øke under presalet til minst $ 0,02. Det kan absolutt være verdt å ha MCADE porteføljen din i løpet av de kommende månedene.