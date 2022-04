Bør jeg kjøpe Solana? 5 ting du bør vurdere

Solana er et ledende blokkjedeprosjekt som søker å bli en ledende aktør i bransjen. Det ble startet i 2019 og har klart å skaffe mer enn 335 millioner dollar fra venturekapitalfirmaer. SOL, dets opprinnelige token, har blitt en av de største kryptovalutaene med en markedsverdi på over 33 milliarder dollar. Så her er fem ting du bør vurdere når du kjøper Solana.

Solana er en Ethereum-dreper

Ethereum er et ledende blockchain-prosjekt som har som mål å bli go-to-plattformen for blockchain-utviklere. Det har blitt en innflytelsesrik plattform som har blitt brukt til å bygge noen av de mest populære plattformene i bransjen. Noen av de mest kjente blokkjedene bygget med Ethereum er Decentraland, Aave, Axie Infinity og Uniswap.

Ethereum er kjent for sin ineffektivitet. Som en andregenerasjonsplattform har apper bygget ved hjelp av nettverket lave hastigheter og høye kostnader. For eksempel er den gjennomsnittlige transaksjonskostnaden i Ethereum mer enn $20, som er et høyt beløp for de fleste. Enda verre, som en bevis-på-arbeid-plattform, er Ethereum energiineffektiv siden det koster rundt $2,5 per dag å utvinne Ether.

Derfor prøver Solana å skape en plattform som er betydelig raskere, mer kostnadseffektiv og energieffektiv. Mens Ethereum håndterer mindre enn 20 transaksjoner per sekund, er Solana i stand til å håndtere mer enn 2000.

Solana er også miljøvennlig siden den bruker en teknologi kjent som proof-of-stake som er avhengig av validatorer. Det viktigste er at Solanas transaksjonskostnader er betydelig lavere med tanke på at det koster rundt $0,00025 per transaksjon. Derfor har mange utviklere valgt å bruke Solana de siste månedene.

Solana-økosystemet vokser

Den neste viktige tingen du trenger å vite er at Solanas økosystem vokser ettersom utviklere ser etter alternativer til Ethereum. De siste årene har antallet applikasjoner som har omfavnet nettverket vært i en stigende trend.

Noen av appene som bruker Solanas nettverk er velkjente. For eksempel bruker Brave Brower Solana til å drive sin Basic Attention Token (BAT). Brave er en populær nettleser som brukes av mer enn 50 millioner mennesker fra hele verden. De får belønninger av å se annonser når de surfer på nettet.

Audius er en annen applikasjon som har omfavnet Solana. Det er en musikkstrømmeplattform som søker å bli et ledende alternativ til blant annet Spotify, Apple Music og Amazon Music. Audius lar uavhengige musikere tjene penger når folk hører på musikken deres.

Solana har også blitt brukt til å bygge StepN, en ledende applikasjon som forstyrrer treningsbransjen. Brukere kjøper først NFT-er og deretter betales de med GMT-tokenet. Markedsverdien til StepN har vært i sterk vekst de siste månedene.

Solana har blitt brukt av utviklere som bygger alle typer applikasjoner. Ifølge DeFi Llama har nettverket en total verdi låst (TVL) på over 6 milliarder dollar. Dette gjør den til den femte største plattformen i bransjen etter Ethereum, Terra, BNB Chain og Avalanche.

Solana møter sterk konkurranse

Hvis du vil kjøpe Solana , må du vite at nettverket møter sterk konkurranse ettersom flere utviklere søker å detronisere Ethereum. Det er mange slike prosjekter. Den største konkurrenten til Solana er selve Ethereum.

Mens Ethereum har vært kjent for lave hastigheter og ineffektivitet, bygger utviklerne Ethereum 2.0. Målet er å overføre Ethereum fra et proof-of-work til et proof-of-stake-nettverk, noe som betyr at transaksjoner vil bli bekreftet ved hjelp av validatorer i stedet for gruvedrift.

Videre vil Ethereum omfavne en teknologi kjent som sharding som vil gjøre transaksjonene mye raskere. Derfor er det en sannsynlighet for at flere vil holde seg til Ethereum.

For det andre møter Solana konkurranse fra plattformer som Terra, Avalanche, Polygon, Cronos, Fantom og Tron. Noen av disse plattformene har høyere hastigheter enn Solana. For eksempel er Avalanche i stand til å håndtere over 4500 transaksjoner per sekund.

Tilsvarende er Kadena i stand til å håndtere mer enn 480 000 transaksjoner per sekund, til tross for at Kadena bruker en bevis-på-arbeid-mekanisme. Derfor vil Solana sannsynligvis slite med å konkurrere i de kommende årene ettersom bransjen blir overfylt.

Solana TVL bremser

Mens Solana er en desentralisert plattform, er realiteten at den bruker flere sentraliserte plattformer som Amazon og Cloudflare for å fungere. Derfor, når det er strømbrudd i disse plattformene, har Solana og apper som er vert i økosystemet en tendens til å bli påvirket.

Det siste året har Solana opplevd om lag 6 driftsstanser, de fleste i den desentraliserte delen. For eksempel, i januar, gikk deler av kjeden offline i flere dager på grunn av strømbrudd.

Konsekvensen av disse strømbruddene er at mange utviklere nå har valgt å omfavne andre plattformer for å bygge applikasjonene sine. Dessuten har det totale beløpet som er satset i Solana vært på en nedadgående trend. Total value locked (TVL) har falt fra et rekordhøyt nivå på 14,9 milliarder dollar til rundt 6 milliarder dollar.

Noen applikasjoner som har sett en kraftig nedgang i TVL er Saber, Serum og Almond. Marinade Finance, Raydium og Solend har også sett en kraftig nedgang i TVL.

Solana går en usikker fremtid i møte

Solana har vært en sterk blokkjedeplattform de siste årene. Det har blitt en av de mest omsatte myntene i verden. I følge Staking Rewards har Solana verdt over 30 milliarder dollar blitt holdt av stakers. Dette er et betydelig og sterkt beløp.