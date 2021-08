Omtrent to tredjedeler av nyregistrerte brukere fra småbyer og landlige områder i India er kvinner, ifølge børsen

Den Binance-eide, indiske kryptobørsen WazirX opplyser om at plattformen har hatt en økning på 2 648% i nyregistreringer fra mindre indiske byer som Ahmedabad, Patna, Ranchi og Imphal så langt i år. Disse småbyene i verdens nest mest befolkede land representerer et enormt marked hvor det fortsatt er mye å hente for kryptoindustrien, noe som gjør WazirX’ resultater et viktig steg mot å gjøre finans- og kryptorelaterte tjenester tilgjengelig i India.

Rapporter fra betalingsplattformen RazorPay tyder på at 55% av WazirX’ nyregistrerte brukere kommer fra småbyer, selv om også nyregistreringer fra storbyene har økt med imponerende 2 375%. Den raske utbredelsen i det indiske markedet kan skyldes at tilgangen til raskere og rimeligere internettjenester har økt, i tillegg til at prisen på smarttelefoner har falt, fortalte WazirX til det lokale medienettverket Times of India.

Andre faktorer som har bidratt til økende interesse for kryptovaluta er blant annet lockdowns som følge av koronapandemien som har ført til stor vekst i bruken av digitale løsninger, i tillegg til at mange i India har ønsket å diversifisere porteføljene sine og finne nye måter for å tjene penger på nett.

«Krypto har et enormt potensiale til å bryte ned økonomiske barrierer i landlige deler av India, til å gi tilgang til kapital, flere nettbaserte jobber,» sa Nischal Shetty, adm.dir. hos WazirX, i forbindelse med kunngjøringen.

Rapporten avslørte videre at Indias største kryptobørs ikke bare har nådd brukere i mindre byer og landlige områder, de har også introdusert et stadig økende antall kvinnelige tradere for kryptoøkonomien.

Omtrent to tredjedeler av nyregistreringene fra småbyer og landlige områder i India var kvinner, fortalte børsen, og la til at kryptoinvesteringer blir sett på som en legitim ekstra inntektskilde for kvinner i mindre byer som ønsker å forbedre levestandarden sin og oppnå økonomisk frihet.

Når det kommer til suksessen WazirX har hatt med å inkludere flere kvinner i kryptoøkonomien forklarte Shetty, «det starter med en enkel investering, og etter det har mange lært seg å lese grafer, tekniske analyser… og de har svært god innsikt i hvordan de finner de gode prosjektene. Og det i seg selv er nyttig kunnskap å ha.»

På tross av regulatorisk usikkerhet og frykten for et potensielt kryptoforbud har WazirX klart å nå mer enn 7,3 millioner brukere, og har oppnådd et tradingvolum på $21,8 milliarder i 2021.