BOTLabs med web3name-kunngjøring på Paris Blockchain Week

BTE BOTLabs Trusted Entity GmbH (BT.E) kunngjorde på Paris Blockchain Week lanseringen av web3name, en applikasjon for å lage et tilpasset navn for å representere din digitale identitet, erfarte Coin Journal fra en pressemelding.

Du kan knytte dette navnet til adresser på KILT og på tvers av Polkadot-økosystemet.

Legger til ekstra lag med verifisering

Brukere kan også koble Twitter, Twitch, GitHub, e-post og annen SocialKYC-legitimasjon til identiteten deres, og introdusere flere lag med verifisering. Det er i en begrenset periode gratis å lage et web3name .

En unik digital identitet i Web3-tiden

Brukere kan kun ha ett web3navn per identitet, men de kan opprette flere identiteter med et annet web3navn, for eksempel en arbeidsidentitet, samleridentitet, spillidentitet osv.

På KILT er digital identitet bygget rundt en desentralisert identifikator (DID), som er en unik alfanumerisk streng som er spesifikk for brukeren og eventuell legitimasjon de velger å legge til denne identiteten.

Når brukeren får navnet sitt, vil det alltid være deres. Ingen andre kan kreve det med mindre de bestemmer seg for å returnere det til web3name-universet. Ingen ekstra kostnader eller fornyelsesgebyrer vil bli belastet.

Identitet knyttet til KILT-adresse

Denne identiteten kan kobles til KILT-adressen din eller alle adressene dine på tvers av Polkadot-økosystemet, noe som gjør det lettere for andre å referere til deg. I fremtiden vil dette også bli utvidet til kjeder utenfor Polkadot-økosystemet.

Validatorer

Web3name kan enkelt kobles til et hvilket som helst antall adresser på hvilken som helst blokkjede i Polkadot-økosystemet ved å bruke KILT Sporran-lommeboken (eller via en hvilken som helst lommebok som støtter polkadot.js-utvidelsen-api), selv om den er forankret i KILT-blokkjeden.

Styrke identitet

Web3name er designet for å forbedre identiteten. Det er ment å supplere en adresse i stedet for å erstatte den. Selv om web3name kan være knyttet til en adresse, anbefales det ikke som en fullstendig erstatning for en adresse siden: