BP vil avlaste sin 19,75% eierandel i Rosneft under press fra den britiske regjeringen, rapporterte BBC . Eierandelen i det russiske statseide oljeselskapet er frå 2013.

BP-sjef Bernard Looney har trukket seg fra styret i Rosneft "med umiddelbar virkning". BP-nominerte direktør Bob Dudley fulgte i hans fotspor.

Rosneft gjengjelder seg

Rosneft sa at tre tiår med vellykket samarbeid ble ødelagt og beskyldte BPs avgjørelse for "enestående politisk press", rapporterte russiske nyhetsbyråer.

I følge BPs styreleder Helge Lund hadde Russlands angrep på Ukraina «tragiske konsekvenser over hele regionen». BP har faktisk operert i Russland i mer enn tre tiår og har "strålende russiske kolleger", innrømmet Lund. Angrepet representerer imidlertid et diametralt skifte. Lund sa:

Det har ført til at BP-styret etter en grundig prosess har konkludert med at vårt engasjement med Rosneft, et statlig eid foretak, rett og slett ikke kan fortsette.

Hvem vil få innsatsen?

Å selge eierandelen umiddelbart til en potensielt upassende kjøper var ikke rimelig. I stedet har oljeselskapet bestemt seg for å «avhende». Det vil kutte økonomiske bånd med Rosneft, trekke seg tilbake fra styret og slutte å ta utbytte.

Ifølge selskapets tjenestemenn er det for tidlig å si hvordan eierandelen skal disponeres. Det kan bli solgt eller beslaglagt.

Rosneft står for en femtedel av BPs overskudd

BPs siste årsresultater, publisert for to uker siden, viste at Rosneft bidro med 2,7 milliarder dollar til fortjenesten, omtrent 20 % av totalen.

Det britiske oljeselskapet vil betale 11 milliarder dollar i valutatap som har akkumulert de siste årene. Verdien av innsatsen vil medføre en ekstra kostnad.

Oljen stiger over 100 dollar

Oljen passerte 100 dollar (74 pund) fatet, og nådde en topp på syv år. I relaterte nyheter kunngjorde den norske energigiganten Equinor at de også vil begynne å selge seg fra sine joint ventures i Russland.

UPS og FedEx har også suspendert alle sine tjenester inn og ut av Russland. United Parcel Service Inc. (UPS) annonserte at pakker som er i ferd med å bli sendt til Ukraina og Russland vil bli returnert til avsendere uten ekstra kostnad der det er mulig.