Brasils senat vedtok kryptolovforslaget tirsdag, mens også Den sentralafrikanske republikk tok et lignende skritt forrige uke.

Brasil har blitt det siste landet som har vedtatt et lovforslag som forsøker å regulere kryptovalutaer, og slutter seg til et økende antall land over hele verden som forsøker å bringe kryptovalutaer inn i finansielle regulatoriske rammer.

Senatet skal ha vedtatt lovforslaget tirsdag.

Et kryptoregulativt rammeverk

Lovforslaget skisserer opprettelsen av et regulatorisk rammeverk skreddersydd for kryptoindustrien. Regjeringen har også ansvaret for å danne en ny regulator for kryptosektoren. Hvis ikke, sier lovforslaget at enten Securities and Exchange Commission eller sentralbanken får mandat til å regulere det.

I forsøk på å tiltrekke kryptofokuserte virksomheter til landet, inkluderte lovgivere bestemmelser som fjerner importavgifter på Bitcoin-gruvearbeidere.

Lovforslaget går nå til Chamber of Deputies, som, hvis de vedtar det, vil sende det til presidenten for aksentering i loven. Dette bør skje innen utgangen av 2022.

Den sentralafrikanske republikk ser også på kryptoregulering

Nyhetene om at Brasils lovgivere vedtok en kryptoregning på onsdag kommer noen dager etter at det viste seg at deres kolleger i Den sentralafrikanske republikk også hadde tatt et lignende skritt.

Mens de første overskriftene snakket om at CAR skulle ta i bruk Bitcoin som lovlig betalingsmiddel, var sannheten at lovgivere hadde vedtatt et lovforslag som søkte å lage et regulatorisk rammeverk for kryptovalutaer.

Onsdag siterte en BNN Bloomberg- rapport landets finansminister Herve Ndoba for å bekrefte flyttingen. I kommentarer gitt via et telefonintervju sa Ndoba at lovgivningen forsøker å gjøre kryptovalutaer lovlige i det finansielle systemet.

Men mens loven vil gjøre bruk av krypto lovlig i landet, var ikke Den sentralafrikanske republikk ute etter å gjøre Bitcoin eller noen annen kryptovaluta til lovlig betalingsmiddel slik El Salvador gjorde.

El Salvador, hvis president Nayib Bukele er en stor Bitcoin-tilhenger, er fortsatt det første og eneste landet så langt som har tatt i bruk Bitcoin som lovlig betalingsmiddel.