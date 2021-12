Investoren sier at Axie Infinity, The Sandbox og Decentraland eksploderer igjen midt i nettverksvekst og den metaverse hypen.

«Fast Money»-handler Brian Kelly har fremhevet tre mynter han sier han har fulgt med på og som han mener har potensial til å se større bruk og prisøkning på lang sikt.

I følge kryptoinvestoren er de tre "under radaren"-prosjektene alle metavers-koblet – i sektorene spill- eller virtuell verden. Han fortalte CNBCs etter-marked-show at dette er tokens han har sett på og som han mener kommer til å overgå etter hvert som de underliggende nettverkene modnes.

Han fremhevet også at ettersom metaverse-ideen tar solid form, vil det sannsynligvis være mye interesse rundt Ethereum og Solana, blokkjedenettverk som kan se betydelig aktivitet relatert til metaversen. Investoren ser også muligheter i lag 2-protokoller eller desentraliserte applikasjoner (Dapps).

#Bitcoin went bust this week, but @BKBrianKelly sees three under-the-radar crypto trades that could deliver gains as metaverse hype builds. pic.twitter.com/GhJS4b70g4 — CNBC's Fast Money (@CNBCFastMoney) December 28, 2021

Kelly sier at hans toppvalg for handelsmuligheter er play-to-earn (P2E) token Axie Infinity (AXS), metaverse og NFT-linked The Sandbox (SAND) og Ethereum-drevet desentralisert virtuell virkelighetstoken Decentraland (MANA).

Han tror verdien av disse tokenene vil fortsette å øke etter hvert som plassen vokser, og bemerker at alt handler om nettverkseffekten. Han bemerket:

"Akkurat som Facebook [Meta] vokste, vokste prisen på aksjene deres, og ettersom disse nettverkene vokser – disse virtuelle verdenene vokser – må verdien av den underliggende valutaen vokse for å betjene den underliggende økonomien."

Axie Infinity (AXS)

Om Axie Infinity sier han at spilltokenets eksplosive vekst i år har fått flere og flere som ønsker å spille, og ettersom nettverket vokser, øker også verdien av det underliggende tokenet AXS. Tokenets pris er opp 16,819% i år, og verdien mot amerikanske dollar er rundt $95,48 (i skrivende stund) ifølge data fra CoinGecko.

Sandkassen (SAND)

The Sandbox (SAND), er også Kellys toppvalg blant tokens som handles "under radaren", og dette tokenet handles for tiden rundt $5,89 og har steget 15 561 % det siste året. Sandbox er en Roblox-lignende desentralisert virtuell verden som tillater spilling og handel med tokens, med deltakere som tar ekte eierskap til eiendeler gjennom ikke-fungible tokens (NFT).

Decentraland (MANA)

BK, som han ofte refereres til på CNBC-showet, er også bullish på MANA, det opprinnelige tokenet i Decentraland sin virtuelle verden. Med MANA kan innehaverne kjøpe eiendom, utvikle den og tjene penger på den, og gjøre "mange andre forskjellige ting" i den virtuelle verdensøkonomien.

MANA handles for tiden rundt $3,34 , omtrent 30 % ned den siste måneden. Imidlertid har tokens verdi økt med over 4000 % i 2021.