Bitcoins 30-dagers korrelasjon med Nasdaq er 47 %, den høyeste siden september, sa Fast Money-handleren til CNBC.

Brian Kelly sier at Bitcoin og Nasdaq har hatt den høyeste korrelasjonen i handelsbanen de siste månedene.

I følge Fast Money-handleren er det en stor sjanse for at dette spillet kan fortsette, selv om begge markedene bunner ut tidlig neste år før de ser ny oppsidemomentum.

Kelly sa dette under et intervju i onsdagens episode av CNBCs " Fast Money. ”

På spørsmål om å kommentere det faktum at Bitcoin ( BTC ) kan være en ledende indikator for hvor Nasdaq handler neste gang, mente han at ettersom "Bitcoin blir mer institusjonalisert, begynner den å bli mer og mer korrelert med tradisjonelle markeder."

Han pekte på Bitcoins 30-dagers korrelasjon med Nasdaq-indeksen, som med 47 % er på det høyeste nivået siden september da begge nådde bunnen. Ifølge ham viser en titt på korrelasjonsdiagrammet for Bitcoin og aksjeindeksen at de to har handlet i takt.

Den eneste forskjellen, påpekte Kelly, var at diagrammet viser at Bitcoin tilsynelatende tar ledelsen før Nasdaq følger etter.

" Vanligvis rundt fem til ti dager har Bitcoin en tendens til å lede ," sa Kelly, og eksemplifiserte det med forrige helgs handel som så Bitcoin bryte ut fra en kortsiktig kile.

Hedgefondforvalteren bemerket også at økt mainstream-adopsjon har fått institusjoner til å bruke krypto som en risikosikring. Ifølge traderen, hvis korrelasjonen holder, vil Bitcoin og Nasdaq kanskje bunne tidlig i januar før de tikker høyere.

I midten av desember steg både Bitcoin og de tradisjonelle markedene opp etter Federal Reserves kunngjøring om å fremskynde obligasjonskjøpsprogrammet og potensielt innføre tre renteøkninger i 2022.

Imidlertid falt markedene igjen da Omicron-varianten av Covid-19 skapte alarm over hele kloden, med denne ukens opptur i Bitcoin og Nasdaq.

Bitcoin nådde toppen på $69 000 i november, men den falt deretter til under $45 000 i desember da en bearish stemning tok over, og hindret mange analytikeres spådommer om at BTC ville nå $100 000 i 2021.

I skrivende stund sliter Bitcoin med å holde seg over $49 000 etter et anstendig utbrudd siden helgen. Det digitale gullet har ikke klart å bryte høyere etter å ha brutt $49k-nivået, med ukentlig endring på bare 0,4 %. Imidlertid er BTC opp over 106% det siste året.

I mellomtiden er Nasdaq opp 0,78 % på dagen og rundt 21,39 % YTD, selv om analytikere spår et fall i første halvdel av 2022 før et større rally følger.